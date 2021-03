VIDEO: Mujer golpea a hombre y a perro; la nombran Lady Azadón

En redes sociales denunciaron a una mujer, que fue grabada cuando golpeó a un perro y a un joven en una comunidad en el estado de Chihuahua, a la que llamaron Lady Azadón.

En el video se observa que la mujer lleva un azadón jardinero con el que golpea al perro en repetidas ocasiones, mientras el can se mueve del dolor, en las inmediaciones del rancho La Fe, ubicado en el Saucillo.

Se escucha que varias personas le piden que deje de golpear al perro y un joven se interpone entre Lady Azadón, que porta lentes y una blusa azul, amenaza con lanzarle la herramienta.

La mujer quiere continuar golpeando al can, que no logra ponerse de pie, mientras le dice al joven: “¡Quítate, quítate, quítate!”, pero el joven se niega a quitarse, mientras otras personas le piden que al perro no lo golpee.

“No señora, usted fue la que empezó a buscar”, dice una mujer imagínese a toda la gente que pasa y le avienta…”, agrega, pero Lady Azadón no escucha y le da un golpe en la cabeza al joven y arremetió contra el perro que emite algunos ladridos.

En redes sociales denunciaron que la mujer no sólo golpeó al perro y al hombre, sino que también apedreó a una mujer embarazada y después se fue del lugar sin auxiliarlos.

Esta Sra golpeó al perro dejándolo con lesiones internas y al joven le fracturó el cráneo, se encuentra grave.

Agregaron que Lady Azadón es una funcionaria de Saucillo, Chihuahua, por lo que piden difundir el video para dar con ella, ya que el perro tiene varias lesiones, aunque su estado de salud mejora; en contraste, el joven tiene una fractura en el cráneo debido al golpe que recibió de la mujer.

En otra grabación se observa a Lady Azadón aventar piedras a una mujer que supuestamente es su vecina en Saucillo.

