Justicia para Rubí Patricia: detienen al presunto feminicida de la madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa

Este martes 3 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó la detención de un joven por el asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora e integrante del colectivo "Corazones Unidos por una Misma Causa" en Mazatlán.

Las autoridades confirmaron que el sujeto identificado como José Manuel “N”, de 24 años, enfrenta una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

¿Quién era Rubí Patricia Gómez Tagle?

Rubí Patricia se convirtió en integrante del colectivo sinaloense a partir de la desaparición de su hijo Édgar Daniel López Gómez-Tagle, quien fue visto por última vez en mayo de 2025.

Desde entonces, Rubí se dedicó en cuerpo y alma a la búsqueda de su hijo, así como al acompañamiento a otras mujeres y familias ante la crisis de desaparición en todo el país.

Lamentablemente, la mañana del viernes 27 de febrero, el cuerpo de la activista fue localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Infonavit Jabalíes, en Mazatlán.

Según la investigación, la mujer presentaba múltiples lesiones provocadas por un arma punzocortante, las cuales le causaron la muerte. El hallazgo ocurrió en la planta alta de una vivienda tipo dúplex, lo que dio inicio a un operativo por parte de autoridades estatales.

#AlertaUrgente Condenamos el asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, mujer buscadora. Exigimos que se investigue como feminicidio, se proteja a su familia y colectivas, y se garantice justicia. Las buscadoras son defensoras de DDHH. #JusticiaParaRubí pic.twitter.com/qOjnI4CopJ — 𝗥𝗲𝗱 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗮𝘀 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼 (@RedDefensorasMx) February 27, 2026

Detienen a presunto feminicida de madre buscadora en Sinaloa

A partir de trabajos de inteligencia, la Fiscalía logró identificar al presunto agresor y obtener la orden judicial correspondiente, según se detalló mediante un comunicado.

Este martes 3 de marzo, José Manuel “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, donde un juez determinará su situación jurídica en los próximos días.

Antes de que se diera a conocer la captura del posible feminicida, colectivos de madres buscadoras exigieron justicia y condiciones de seguridad para continuar con su labor, considerada de alto riesgo en distintas regiones del país.

"La vida de Rubí no puede reducirse a una estadística más... Hoy acompañamos a su familia en el duelo, pero también reiteramos con firmeza: buscar no es delito. Buscar es un acto de amor y de justicia", señaló el colectivo mediante un pronunciamiento, afirmando que buscar a sus seres queridos no debe convertirse en una sentencia de muerte.