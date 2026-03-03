¡La bajan de los pies! Graban abuso policial contra jovencitas en Tabasco

Captaron presunto abuso policial la madrugada del domingo en el municipio de Cárdenas, Tabasco luego de que Sherlyn y dos de sus amigas fueran detenidas por policías municipales en el parque central.

Supuestamente todo comenzó como una revisión, pero terminó en empujones y gritos. La escena quedó grabada en video cuando se observa a dos mujeres policías jalando de las piernas a una de las jóvenes que grababa lo que estaba pasando, para bajarla del taxi donde se encontraba.

Según se escucha en los videos, la joven intentaba explicar que se dirigían a Huimanguillo y que no estaban cometiendo ningún delito. Aun así, la detención se llevó a cabo.

¿Por qué detuvieron a Sherlyn y sus amigas en el parque central de Cárdenas?

Hasta ahora, no hay una versión oficial que explique claramente cuál fue la razón de la detención. En los videos difundidos en redes, las jóvenes preguntan el motivo y piden que se respeten sus derechos, pero no se escucha una respuesta concreta por parte de los elementos municipales, solo hay jalones y gritos.

La grabación muestra el momento en que una de las jóvenes es jalada con fuerza para sacarla del vehículo, mientras otras personas observan y reclaman la manera en que estaban actuando los policías.

La falta de información oficial ha provocado que el caso se mueva principalmente en redes sociales, donde usuarios exigen una explicación clara de lo sucedido.

Padre de una de las jóvenes también fue detenido en Tabasco

En otro de los videos que Sherlyn compartió, relata que su papá acudió al lugar tras enterarse de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, al pedir que le informaran el motivo de la detención y exigir que se respetaran sus derechos, también fue arrestado.

Las personas que estaban presentes calificaron el acto como agresivo y reprocharon la actuación de los elementos municipales. Incluso hubo señalamientos directos hacia la administración del presidente municipal, exigiendo que se investigue el comportamiento de los policías involucrados.

Ante el presunto abuso policial, Sherlyn decidió publicar los videos en sus redes sociales con la intención de visibilizar el caso y obtener una respuesta de las autoridades. Las imágenes rápidamente comenzaron a compartirse y a generar comentarios de indignación.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Cárdenas no ha emitido ningún comunicado oficial que aclare los hechos o informe si habrá una investigación interna. Tampoco se ha detallado si las jóvenes enfrentan algún cargo formal.

El silencio de las autoridades ha incrementado la percepción de impunidad, mientras crece la presión ciudadana para que se esclarezca lo sucedido y se determinen responsabilidades.

