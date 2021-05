Lady Gaga revela que quedó embarazada tras ser violada a los 19 años

Lady Gaga reveló que quedó embarazada después de haber sido violada a los 19 años por un productor de música, durante su aparición en el documental de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, “The Me You Can’t See” (Lo que no puedes ver de mí).

Durante el programa, la éxitosa cantante y actriz después de ser violada sufrió un fuerte trauma que derivó en una “brote psicótico total y durante un par de años no fui la misma”.

Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Y dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, me quedé paralizada y yo incluso no recuerdo... Sentí dolor

Lady Gaga habló sobre el movimiento #MeToo y dijo que entiende que mucha gente se sienta realmente cómoda con él, pero en su caso, ella no quiero volver a enfrentar a su violador nunca más.

“Estuve enferma durante semanas después, y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentía cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina. Estaba en la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma. Habían abusado de mí. Estuve encerrada en un estudio durante meses”, se sinceró Lady Gaga con Oprah Winfrey.

En la entrevista, la cantante reconoció que le costó varios años darse cuenta que no había hecho nada malo para ser violada, que su proceso para recuperar su salud mental ha sido muy lento y que fácilmente podría desencadenarse en ella otra crisis y volver a caer en pensamientos oscuros de querer cortarse y pensar en morir.

La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de ser violada sexualmente. Me hicieron tantas resonancias magnéticas y escáneres en los que no encontraron nada, pero tu cuerpo recuerda

Príncipe Harry reconoce que abusó del alcohol y de las drogas

En el primer capítulo de “The Me You Can’t See”, el príncipe Harry de Reino Unido confesó que, durante una época de su vida, recurrió a las fiestas y al alcohol “como una forma de escape” del dolor que sentía tras las muerte de su madre Diana y su encaje en la familia real británica.

Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas, estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía

En esa charla confiesa que la época más feliz de su vida fueron los 10 años que estuvo en el Ejército “porque no había un trato especial por ser miembro de la realeza”.