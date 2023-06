¿Quién es Lady Tepito, la mujer que amenazó a familiares de Lesly Martínez?

Se hizo viral el video de una presunta funcionaria de la fiscalía capitalina, acusada de agredir a familiares de Lesly Martínez, quien desapareció y fue asesinada el mes pasado, ¿pero quién es esta mujer bautizada en redes sociales como “Lady Tepito”?

La manera de hablar y las amenazas en contra de familiares de Lesly Martínez fue lo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales, quienes usaron una de las frases que la presunta funcionaria dijo en el video.

"Al chile hasta me voy a detonar ALV"



Una supuesta trabajadora de la #FiscalíaCDMX amenazó a los familiares de Lesly Martínez, quienes se manifestaron para pedir justicia por la joven que fue víctima de #feminicidio pic.twitter.com/gDAfZmBP9X — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 8, 2023

El jueves 8 de junio, familiares de Lesly Martínez acudieron a instalaciones de la fiscalía de CDMX para solicitar que se reclasifique la carpeta de investigación de homicidio a feminicidio, sin embargo, “Lady Tepito” lanza algunas amenazas.

“Na’más no se te me quedes viendo bien verga porque no sabes qué pedo conmigo ahorita bajo mis rucas de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar”, expresó la joven, quien al ver la cámara se mueve de lugar y toma el celular.

¿Quién es Lady Tepito, presunta funcionaria de fiscalía?

La propia fiscalía capitalina descartó que “Lady Tepito” sea parte de su plantilla laboral, ya que no encontró registros que la joven que presuntamente amenazó a familiares de Lesly Martinez.

En sus redes sociales, la dependencia indicó que “NO se encontraron registros de que la persona que aparece en un video difundido en redes sociales durante la protesta realizada este día, forme parte de la plantilla laboral de la Fiscalía CDMX”.

Luego de una extensa búsqueda en el sistema de recursos humanos de la institución, NO se encontraron registros de que la persona que aparece en un video difundido en redes sociales durante la protesta realizada este día, forme parte de la plantilla laboral de la #FiscaliaCDMX. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 9, 2023

De acuerdo con los propios usuarios de redes sociales, “Lady Tepito” es conocida como Daniela “N” y según testimonios y sus cuentas de redes sociales, laboraba en una empresa de seguridad privada, según fotografías que ella misma publicó.

Sin embargo, debido a su “carácter conflictivo” fue despedida, lugar de donde presuntamente se robó el gas pimienta que se observa en el video viral. Hasta el momento la joven no ha aclarado su situación.