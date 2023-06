Supuesta funcionaria de la Fiscalía CDMX amenaza a familiares de Lesly Martínez

Una mujer que aseguró ser funcionaria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) fue captada en un video agrediendo y amenazando a los familiares de Lesly Martínez Colín, quien fue asesinada el mes pasado.

Cómo si con eso la fueran a revivir.

Este jueves 8 de junio, la familia de la víctima acudió a la Fiscalía para solicitar que la carpeta de investigación por cambie de “desaparecida” a “feminicidio”, lugar donde la presunta trabajadora los confrontó de forma agresiva.

En el video que circula en redes sociales se escucha cómo la mujer confronta a una persona que no se alcanza a ver y le reclama por mirarla de mala forma diciéndole “na’mas no se te me quedes viendo bien verga porque no sabes qué pedo conmigo ahorita bajo mis rucas de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar”.

A lo que los familiares de la víctima cuestionan si se trata de una amenazay le piden por favor que guarde compostura, a lo que la mujer reacciona quejándose con otra persona: “Ya me dolí porque me voy a detonar a la verga, como si fueran dueñas”.

"Al chile hasta me voy a detonar ALV"



Una supuesta trabajadora de la #FiscalíaCDMX amenazó a los familiares de Lesly Martínez, quienes se manifestaron para pedir justicia por la joven que fue víctima de #feminicidio pic.twitter.com/gDAfZmBP9X — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 8, 2023

Fiscalía CDMX no ha confirmado que la mujer sea funcionaria

Finalmente la mujer aseguró que trabaja en la Fiscalía capitalina mientras llamaba a un hombre llamado “Yair” por teléfono para pedir apoyo y procede a indicarle su ubicación.

“Ya estoy aquí con el licenciado. traete a tres de mis tías porque se me están poniendo bien vergas”, arremete.

Al momento la Fiscalía CDMX no ha reconocido que la mujer efectivamente sea una de sus funcionarias públicas.