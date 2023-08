¡Summertime Sadness! Esta fue la última vez que Lana del Rey visitó México

Después de casi 6 años y algunos rumores, Lana del Rey vuelve a México con su gira para promocionar su más reciente disco ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’, contará con dos fechas, una de ellas con ‘sold out’.

La intérprete de ‘Summertime Sadness’, realizará dos de los conciertos más grandes que ha hecho en México, por lo que los fans tienen expectativas demasiado altas, ¿Cuándo fue la última vez que Lana del Rey visito nuestro país?

¿Cuándo fue la última vez que Lana del Rey visitó México?

La última vez que Lana del Rey piso tierras mexicanas fue en el 2016, cuando participó como una de las headliners en el Corona Capital, un festival de música rock y música alternativa muy popular en México.

Hace unos meses atrás, Ocesa, empresa de eventos de entretenimiento, anunció que Lana del Rey regresaría a México con dos fechas, en uno de los recintos más grandes del país.

¿Dónde será el concierto de Lana del Rey?

Lana del Rey se presentará el 15 y 16 de agosto 2023 en el Foro Sol, uno de los lugares más populares del país, donde han tocado grandes personalidades como Harry Styles, Coldplay y próximamente Taylor Swift.

Este recinto cuenta con una capacidad de aproximadamente 65 mil personas, lo que convierte estas dos fechas, en los conciertos más grandes que la artista de 37 años haya dado en el país, después de más de 6 años de ausencia.

¿Qué canciones cantará Lana del Rey en México 2023?

Miles de fanáticos que asistirán al esperado concierto de Lana Rey en México, se han preguntado cuál será la lista de canciones que presentará la cantante en sus dos noches en el país, por lo que te compartimos el posible setlist:

A&W.

Young & Beautiful.

Bartender.

Chemtrails Over the Country Club.

The Grants.

Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me ti Have – But I Have It.

Pretty When You Cry.

Ride.

Stand by Your Man (Tammy Wynette cover).

Blue Jeans.

Norman Fucking Rockwell.

Arcadia. Ultraviolence.

Cherry.

Born to Die.

Diet Mountain Dew.

Summertime Saadness.

Video Games.

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

De acuerdo con fanáticos que han seguido la gira por Estados Unidos y Europa, aseguran que el concierto de Lana del Rey contará con alrededor de 19 canciones.