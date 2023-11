Pensión Bienestar 2023: Lanzan aviso para adultos mayores que no han recogido su tarjeta

La Pensión Bienestar es un programa del gobierno mexicano que brinda apoyo económico a las personas mayores de 65 años. El programa se encarga de entregar un monto bimestral a los adultos mayores para que puedan cubrir sus necesidades básicas.

🔴AVISO IMPORTANTE #CDMX

Si eres derechohabiente de las #PensionesBienestar, vives en la #CDMX y se te pasó el plazo para recoger tu #TarjetaBienestar, acude al #MóduloBienestar ubicado en la explanada del Monumento a la Revolución a recogerla.

Horario del módulo para rezagados para recoger la tarjeta del Bienestar en CDMX

Para las personas que aún no han recogido su tarjeta Bienestar para Personas Adultas Mayores o para Personas con Discapacidad de 30 a 64 años, existen módulos especiales en la Ciudad de México para rezagados. La atención es de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

Estos módulos también aplican para quienes aún cuentan con los plásticos de Banorte o Banco Azteca. Para ubicar el módulo que te corresponde, ingresa tu CURP en la página de la Secretaría de Bienestar.

La tarjeta Bienestar es un medio de pago para recibir la pensión del gobierno federal. Es importante que la recojas lo antes posible para que no tengas problemas para recibir tu pago.

¿Qué pasa si no voy por mi tarjeta de la Pensión Bienestar?

Es importante que sepas que si no has acudido por tu tarjeta no podrás cobrar el pago bimestral en las siguientes exhibiciones y tendrás que esperar las indicaciones correspondientes.

Requisitos para pedir la Pensión Bienestar 2023

Para solicitar la Pensión Bienestar, las personas mayores de 65 años deben cumplir con los siguientes requisitos:



Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento legible.

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto.

Estos documentos se deben presentar el día de la cita en el módulo de atención correspondiente. Procura llevarlos todos y así evitar retrasos en el proceso de obtención de tu beneficio.