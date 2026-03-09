Impactantes imágenes del derrumbe en San Antonio Abad; bomberos y rescatistas en acción

Caída de tres losas deja trabajadores atrapados tras derrumbe en San Antonio Abad. El edificio estaba en demolición por daños estructurales.

Redes sociales. | ¡Severos daños en el lugar! Redes sociales. | Suman dos rescatados. Servicios de emergencia se trasladan a la zona. VULCANO | ¡Terror en San Antonio Abad! Redes sociales | Así transcurre la tarde en el lugar de los hechos. Tensión en la zona. ssc | Personal especializado en rescate de personas en estructuras colapsadas.

La tarde de este lunes 9 de marzo, un edificio colapsó en Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre de importantes vialidades en la zona.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el inmueble presentaba daños estructurales desde el sismo de 1985, los cuales se agravaron tras el sismo de 2017, motivo por el que había sido catalogado como edificio de alto riesgo y se encontraba en proceso de demolición.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 13:50 horas, a la altura del cruce de San Antonio Abad con Alfredo Chavero y Gutiérrez Nájera, lo que generó alarma entre trabajadores y vecinos de la zona.

Trabajadores quedaron atrapados tras la caída de tres losas

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, informó que 57 personas se encontraban dentro del inmueble al momento del colapso.

De ellas, 53 lograron salir ilesas, mientras que cuatro trabajadores quedaron atrapados tras la caída de tres losas del edificio.

Hasta el último reporte, una de las personas atrapadas fue rescatada con vida y trasladada al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica.

Los equipos de rescate continúan trabajando para localizar y liberar a las otras tres personas que permanecen entre los escombros.

“Servicios de emergencia estamos trabajando en este momento de forma coordinada a través de un sistema de comando de accidentes, que nos va a permitir tener los recursos humanos necesarios, pero también los equipos que vamos a requerir para poder levantar posteriormente las losas y terminar esta búsqueda”, explicó Urzúa.

Movilización de cuerpos de emergencia y cierre de vialidades

Tras el derrumbe, bomberos, personal de Protección Civil, policías, tránsito y ambulancias acudieron al lugar para atender la emergencia y asegurar la zona.

Además, binomios caninos de la agrupación “Zorros” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron desplegados para apoyar en la búsqueda de personas atrapadas entre los escombros.

También arribó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para reforzar las labores de rescate.