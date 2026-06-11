Ellos son “El Pri” y “El Chaneke”, el terror de conductores en el Circuito Exterior Mexiquense

Operaban en el Circuito Exterior Mexiquense. Los conocían como "El Pri" y "El Chaneke". Ambos causaban terror a los automovilistas circulaban por aquí en la zona de Ecatepec, Estado de México.

El último golpe que dieron los llevó a la cárcel. Sus caras fueron grabadas por una cámara de seguridad de una camioneta que robaron cuando esta salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El robo de relojes de lujo que delató a ladrones en Ecatepec

El 25 de mayo de 2026 se registró el robo de dos camionetas que transportaban relojes de alto costo, las cuales fueron robadas por dos sujetos.

Las víctimas salieron de las instalaciones de la aduana del AIFA a bordo de dos unidades de carga que transportaban relojes propiedad de una empresa privada.

Sin embargo, cuando circulaban sobre el Circuito Exterior Mexiquense a la altura de la colonia Granjas de Ecatepec, fueron interceptados por cinco sujetos, quienes viajaban a bordo de dos vehículos y los amagaron con armas de fuego.

Dos de los presuntos responsables fueron identificados como José Alberto “N”, alias “El Pri” y Carlos “N”, alias “El Chaneke”.

Una vez que obligaron a los conductores de los vehículos a descender de las unidades, ambos abordaron y condujeron las unidades hasta un lugar despoblado en el municipio de Teoloyucan donde posteriormente se logró la recuperación de los vehículos.

⚠️ Roban vehículo con relojes tras salir de #AIFA



🚨 En #Tecámac, sujetos armados robaron una camioneta que había salido de la aduana del @aifaaero, presuntamente cargada con relojes, sobre el Circuito Exterior Mexiquense.



Cámaras de seguridad captaron el momento en que un… pic.twitter.com/nLu54s43BD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

Robo a camionetas con relojes destapa presencia de banda "Los Macetas"

"El Pri" y "El Chaneke", de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), son presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Macetas”.

Los integrantes de esta banda se dedican al robo de vehículo y transporte con violencia en Ecatepec, Teoloyucan y Huehuetoca.

"El Pri" había salido bajo fianza y comenzó a robar

José Alberto “N” y Carlos “N” fueron detenidos por el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Luego de robar los vehículos a los conductores, el resto de los asaltantes los privaron de su libertad obligándolos a abordar un vehículo distinto hasta que los liberaron aproximadamente dos horas más tarde en un camino de terracería en Teoloyucan.

El 22 de enero pasado, José Alberto “N” alias “El Pri”, fue detenido por su posible participación en el delito de encubrimiento por receptación pues andaba en un automóvil robado.

Fue detenido por esos hechos y vinculado a proceso con medida cautelar de firma periódica y el pago de una fianza, pero no se presentó y después regresó a las calles a robar.

Ahora José Alberto “N”, alias “El Pri” y Carlos “N”, alias “El Chaneke” fueron ingresados al Centro Penitenciario de Cuautitlán por el delito de secuestro exprés con fines de robo y podrían alcanzar una pena de hasta 90 años.