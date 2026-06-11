Encuentran mujer sin vida en casa en Neza; investigan si es Teresa Guadalupe, mamá desaparecida en CDMX

El caso de Teresa Guadalupe Molina Hernández, madre de familia desaparecida hace más de un mes en la Ciudad de México (CDMX), dio un giro este miércoles 10 de junio de 2026.

La mujer fue vista por última vez el 25 de abril pasado, pero este miércoles autoridades del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, encontraron una mujer sin vida que podría ser ella.

Catean casa en Neza y encuentran cuerpo; investigan si es Teresa Guadalupe

Las autoridades acudieron a una casa ubicada en la calle Pavias 35, esquina con avenida Pantitlán, en la colonia La Perla, donde fue localizado el cuerpo de una mujer.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades ministeriales, podría tratarse de la señora Teresa Guadalupe Molina Hernández, quien cuenta con una ficha de desaparición emitida por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realiza los peritajes para levantar el cuerpo y evidencia que ayude a identificarlo, mientras tanto, se investiga si la mujer encontrada es Teresa Guadalupe.

Hijo de Teresa Guadalupe cayó en contradicciones: esto declaró

La mujer de 55 años fue reportada como desaparecida por Fernando Yael "N", su hijo, pero en su declaración ante la Fiscalía de la CDMX, cayó en contradicciones.

Teresa Guadalupe y él vivían en una casa ubicada en la calle Grabados 286, de la colonia 20 de noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Según él, su mamá había salido de su domicilio rumbo al Centro Histórico y no volvió a casa, pero Fernando Yael "N" reportó la desaparición hasta el 1 de mayo de 2026, de acuerdo con la ficha el boletín de búsqueda D/01524/2026/CBP.

Las diligencias realizadas, así como los análisis de cámaras, telefonía y el trabajo de la Policía de Investigación (PDI), permitieron obtener datos que contradicen la versión del hijo.

#DóndeEstá | Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años de edad, fue vista por última vez el pasado 25 de abril del presente año, en la su domicilio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, #CDMX.



Si tienes información que ayude a dar con su paradero no dudes en acercarte… pic.twitter.com/XqFfoukqDs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

Encarcelan a hijo de Teresa Guadalupe; es principal sospechoso de la desaparición

Fernando Yael "N" fue detenido el 7 de mayo de 2026 en el cruce de la calle Fray Servando Teresa de Mier y calle Simón Bolívar, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la cantina La Mundial.

El joven de 21 años ahora es investigado por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en perjuicio de su madre.

Como parte de la investigación, el 5 de mayo de 2026, la fiscalía cateó la casa de Teresa y se encontraron indicios biológicos que arrojan que fue agredida en el lugar.

