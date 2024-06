¡La enfermedad del siglo! 1 de cada 5 adultos sufre de ansiedad grave, ¿estás en riesgo?

La ansiedad es una emoción natural que todos experimentamos de vez en cuando; sin embargo, cuando se vuelve excesiva o persistente, puede convertirse en un trastorno debilitante que afecta la calidad de vida. En México, este problema ha alcanzado niveles alarmantes, pues el 19.3% de la población adulta presenta síntomas severos de este trastorno, mientras que un 30% la padece de forma leve o moderada.

Santiago vs. la ansiedad: Una lucha contra el enemigo invisible

Santiago, un hombre de 35 años, es el claro ejemplo de cómo la ansiedad puede tomar control de nuestras vidas. A pesar de tener una vida aparentemente exitosa, un buen trabajo, una familia amorosa y diversas actividades, se encontraba atrapado en una espiral de presión y preocupación constante.

Las exigencias del trabajo, las responsabilidades familiares y la necesidad de mantener el control sobre todos los aspectos de su vida lo llevaron a un estado de ansiedad generalizada. Ignorando las señales de alarma que su cuerpo y mente le enviaban, Santiago continuó con su ritmo acelerado hasta que un día su cuerpo dijo basta, hasta que los síntomas lo atormentaron.

¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Estos son sus síntomas

Los síntomas de la ansiedad de Santiago eran cada vez más intensos e incapacitantes. Experimentaba taquicardia, opresión en el pecho, sudoración generalizada y ardor en el estómago. A nivel psicológico, lo atormentaban pensamientos catastróficos, miedo intenso y una tristeza profunda que lo consumía.

“Yo tenía sensaciones de qué me iba a morir de un infarto, que en cualquier momento me iba a poder desplomar, que tenía 20 mil enfermedades, que tenía algún padecimiento que ningún doctor podía encontrarme, pero que yo soy sabia que tenía”, reveló.

“El cerebro está funcionando de manera subóptima y no regula adecuadamente. Entonces no regula la tristeza y por eso se intensifica, no regula la ansiedad y se intensifica. En los picos más altos yo llegué a pensar que iba a ser de esas personas que son muy alegres y que de repente se suicidan así a ese grado. Se llama anticipación catastrófica: es un modo en el que entra la mente que está imaginando peligros que sí son posibles, pero que no son probables o que no son tan graves, sino que me estoy imaginando cosas espantosas”, destacó el psicólogo, Ricardo de la Herrán.

¿Cómo controlar la ansiedad?

Al verse en un punto de quiebre, Santiago finalmente decidió buscar ayuda profesional. Acudió a un psicólogo y a un psiquiatra, quienes le diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizada e iniciaron un tratamiento integral para ayudarlo a recuperar el control de su vida.

La terapia le permitió a Santiago comprender cómo sus experiencias pasadas habían influenciado su forma de ver la vida y de manejar el estrés. Aprendió técnicas para controlar la ansiedad, desarrollar una perspectiva más positiva y modificar patrones de pensamiento negativos.