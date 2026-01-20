Asesinan a médico que se negó a atender a un hombre herido de bala en Culiacán, Sinaloa

Jesús Manuel Elizalde Rodríguez, médico de 43 años, fue asesinado la noche del lunes 19 de enero mientras trabajaba en su consultorio particular, ubicado en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán en Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando varios hombres armados ingresaron a la clínica, localizada sobre la calle San Rafael, justo frente al Hospital del IMSS de la zona. Los agresores habrían exigido que el médico atendiera a un hombre que presentaba heridas por arma de fuego.

Médico niega atención y lo matan en Culiacán

Según las líneas iniciales de investigación, el doctor se negó a brindar atención médica al hombre lesionado. Minutos después, los sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones, quitándole la vida en el interior de su propio consultorio.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos y testigos dieron aviso al 911. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos del Grupo Voluntario de Costa Rica, quienes confirmaron que el médico ya no tenía vida.

ATAQUE ARMADO EN CONSULTORIO DEJA A MÉDICO SIN VIDA EN COSTA RICA

Un profesional de la salud perdió la vida tras ser atacado con disparos dentro de su consultorio, ubicado en la zona centro de la sindicatura de Costa Rica.#CostaRica #Culiacán #Noticias #Seguridad #Sinaloa pic.twitter.com/9AzlKD9a3y — El Editor MZT Informativo (@EditorMzt) January 20, 2026

Al menos cuatro agresores y ninguna detención tras asesinato de médico en Sinaloa

Autoridades informaron que al menos cuatro personas habrían participado en el homicidio y que, tras el ataque, huyeron del lugar sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

La zona fue acordonada por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias balísticas dentro del consultorio.

IMSS lamenta el asesinato del médico en Culiacán

A través de un comunicado, el IMSS en Sinaloa lamentó el asesinato del médico, quien estaba adscrito al Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 28. El Instituto expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo, y condenó cualquier acto de violencia contra el personal de salud.

Además, informó que brindará acompañamiento institucional y apoyo a los familiares del doctor asesinado.

Violencia al alza en Sinaloa

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , en 2025 se registraron mil 934 homicidios en Sinaloa, lo que representa 515 más que en 2024.

Este incremento está relacionado con el recrudecimiento de la violencia tras el inicio de la narcoguerra entre “La Mayiza” y “ Los Chapitos ”, que estalló en septiembre de 2024, luego de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada. Desde entonces, ataques armados, ejecuciones y hechos de alto impacto se han vuelto recurrentes en distintas zonas del estado.