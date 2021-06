Confirman a Layda Sansores como gobernadora electa de Campeche

El Instituto Estatal Electoral de Campeche confirmó el triunfo de la candidata de Morena-PT, Layda Sansores, como gobernadora electa del estado, al obtener 139 mil 883 votos sobre su contrincante más cercano, Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano, quien obtuvo 133 mil 899.

En un tercer lugar quedó Christian Castro Bello de la alianza PRI-PAN-PRD, quien alcanzó 130 mil 18 votos.

El Instituto Electoral entregó este domingo 13 de junio la constancia de mayoría tras haber ganado la contienda electoral.

La gobernadora electa celebró su triunfo con un mitin afuera de las instalaciones del Instituto Electoral y agradeció el apoyo del electorado en la elección pasada.

Layda Sansores gana cerrada elección

Campeche es uno de los estados donde la elección a gubernatura fue cerrada entre tres candidatos y de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE, hubo una diferencia de menos de dos puntos entre Sansores y Fernández.

El miércoles, el Instituto estatal informó que había 771 paquetes con actas electorales que, por diversas inconsistencias, serían objeto de probable recuento.

“Para las elecciones de gubernatura recibimos mil 25 paquetes con actas, de los cuales presentaron inconsistencias, y lo señalo con certeza, 771. Estos paquetes están siendo objeto de probable recuento”, declaró Eddy Calderón, titular de la Unidad de Sistemas, Tecnologías y Computo de este organismo.

Algunas de estas inconsistencias fueron “un número determinado de paquetes cuyas actas no vinieron por fuera del paquete”, así como actas ilegibles, con tachaduras o enmendaduras, casillas no instaladas y votantes que no estaban en la lista nominal, refirió Calderón.

El Instituto Nacional Electoral inició los cómputos distritales las ocho de la mañana del miércoles y tenían como fecha límite el sábado 12 de junio.

Por otro lado, el IEE de Campeche también entregó las constancias de mayoría a Fabricio Fernando Pérez Mendoza, Daniela Martínez Hernández, Jesús Aguilar Díaz y Karla Toledo Zamora, María del Pilar Martínez Acuña, Landy María Velásquez May, como diputados locales electos. A Emilio Lara Calderón como presidente municipal electo de Hopelchén y a Ángela del Carmen Cámara Damas como presidenta municipal electa de Palizada.

#IEECInforma | El Consejo Electoral Distrital 20, entregó la Constancia de Mayoría a la C. Ángela del Carmen Cámara Damas como Presidenta Municipal electa del Ayuntamiento de Palizada. #PEEO2021 🗳 #EleccionesCampeche2021#VotoSeguro #SeguroVoto pic.twitter.com/SjNWHnKI7j — IEEC (@IEECampeche) June 11, 2021

