Legisladores podrían solicitar desaparición de poderes en Tamaulipas

Ciudad de México. Luego de que se girará orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal aseguró que los legisladores estarían en condiciones de solicitar la desaparición de poderes en Tamaulipas.

“Puede haber de senadores o de diputados en cualquier momento para la desaparición de poderes que haga el Senado y podrán aportar entre otros una prueba contundente que es la orden de aprehensión dictada por un juez penal o un juez de control”

Cabeza de Vaca no tiene fuero: Monreal

Ricardo Monreal consideró que el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca ya no cuenta con fuero constitucional desde el pasado 30 de abril, fecha en la que la Cámara de Diputados se lo retiró tras la acusación de la Fiscalía General de la República, por el presunto delito de defraudación fiscal equiparada.

“Podría señalarse que la persona imputada desde este momento, aún con la resolución de la Corte, del ministro instructor, ya no tenía fuero, no tenía fuero porque la resolución de la Cámara de Diputados Federal es inatacable, ninguna autoridad, ni puede anularla ni puede suspenderla por eso es que desde este momento que se resuelve en la Cámara de Diputados el gobernador no tenía inmunidad y desde ese momento pudo haber actuado el Ministerio Público” explicó el senador.