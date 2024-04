Ven golpe a los derechos si Morena y aliados aprueban ley para limitar el amparo

En el Senado, Morena y sus aliados se preparan para dar otro golpe más a los derechos de los ciudadanos. Ahora pretenden aprobar vía fast track, una modificación a la ley de amparo para limitar y acotar sus alcances en perjuicio de todos los mexicanos.

De prosperar esta reforma, si una persona presenta una solicitud de amparo, los efectos en caso de que se otorgue, sólo aplicarían para esa persona y no para el resto de los ciudadanos, como actualmente ocurre.

“Es una afectación total. Imaginemos que el día de mañana decidieran que ya no se le brinde atención médica a las personas a partir de 50 años. En algún caso actual un juez diría: ‘esto va a afectar el interés social, voy a suspender los efectos de esa ley hasta que revisemos si es constitucional o no’. Con esta reforma lo que pretenden es que ya no se pueda hacer eso”, explicó el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera.

Ley contra el amparo de Morena es inconstitucional, señalan

Según los legisladores de oposición, esta propuesta es totalmente inconstitucional. Aseguran que el amparo no puede ser acotado ni limitado en sus alcances y derechos por nadie.

“Se afectan principios de progresividad, se afectan principios de seguridad jurídica y se afectan los propios precedentes de la Suprema Corte de Justicia que así los ha venido interpretando, entonces desde mi punto de vista es inconstitucional. Y vamos a seguir repitiendo, con el amparo no, con el amparo no, porque es una de las instituciones jurídicas que más se reconoce a nivel internacional de nuestro país”, dijo Mancera.

Diversos legisladores así lo han respaldado. Tal es el caso de Claudia Ruiz Massieu, senadora de Movimiento Ciudadano y Germán Martínez, senador del Grupo Plural.

“Yo insisto en que permitir la suspensión de los efectos generales vulnera el principio de soberanía. Es ampliamente aceptado por los sistemas jurídicos europeos, no existe razón que justifique su inaplicación en México máxime en momentos en que luchamos por un régimen auténticamente democrático”, consideró Germán Martínez, senador Grupo Plural.

Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, dijo que “Su aprobación sin duda sería una regresión en perjuicio de los derechos de las personas. Estaríamos actuando en perjuicio de los derechos humanos de la sociedad”.

Consideran que es una estrategia para tocar Afores

Para el senador Mancera, en el fondo del asunto, hay intenciones oscuras de Morena y sus aliados quienes se empeñan en debilitar y destruir a las instituciones.

“Esta premura apunta a lo de las Afores, es decir quieren eliminar esta posibilidad de que se conceda la suspensión con efectos generales y cuando se apruebe lo de las Afores, pues quien se vaya al amparo, porque no tengo duda de que se va a ir al juicio de amparo, no se conceda una suspensión con efectos generales me parece que está como amalgamado”, señaló Mancera.

Y mientras los senadores de Morena pretenden aprobar la ley en la sesión de este martes, la oposición se prepara ya para interponer ante la Corte una acción de inconstitucionalidad con la esperanza de que sea la Suprema Corte el último bastión de defensa de los derechos ciudadanos.