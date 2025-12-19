Crisis en Tequila: Piden dinero del 2026 para pagar aguinaldos en Jalisco

La administración del Pueblo Mágico de Tequila enfrenta una crisis de realidad: las arcas están vacías y no hay dinero ni para pagar los aguinaldos. La situación es tal que el Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Diego Rivera, ha tenido que solicitar al Gobierno de Jalisco un adelanto de las participaciones que le corresponderían en el 2026.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó la solicitud y lanzó una dura crítica al manejo financiero del municipio, revelando que incluso la banca privada le ha cerrado las puertas al edil.

“Vienen con Papá Gobierno": Bancos niegan crédito a Tequila

Lemus Navarro explicó que el municipio buscó primero un “crédito puente” con una institución bancaria para solventar los compromisos de fin de año, pero fue rechazado debido al historial administrativo.

“Se lo negaron por el mal manejo administrativo y financiero que tiene el municipio. Y ahora entonces viene con ‘Papá Gobierno del Estado': por favor, adelántame participaciones porque no tengo para pagar ni siquiera aguinaldos”, detalló el gobernador.

Ante la exigencia de recursos inmediatos por parte del alcalde, Lemus fue tajante: “Yo haría un llamado al presidente municipal a que se serene”, recordando que el Estado no está sometido a las exigencias municipales y que todo rescate debe seguir un proceso jurídico.

#Jalisco | 💸 Ni para aguinaldos alcanza en #Tequila El alcalde Diego Rivera pidió un adelanto de participaciones del 2026 para poder pagar a los trabajadores, luego de que un banco le negara un crédito por el mal manejo administrativo.



📉 El gobierno estatal confirmó que esta… pic.twitter.com/7nyBLyVUAF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2025

El rescate de Tequila: 19 millones de pesos esta semana

A pesar de las críticas a la gestión, los trabajadores no se quedarán sin su prestación. Juan Partida Morales, Secretario de Hacienda Pública de Jalisco, confirmó que se autorizará el rescate para no afectar a los empleados.

Esta semana se entregarán 19 millones de pesos solicitados como adelanto, siempre y cuando el municipio cumpla con todos los requisitos documentales.

“Es lamentable que los trabajadores, que no tienen ninguna culpa, sean siempre los que estén ahí pendientes de un hilo que se les pague”, lamentó el secretario, criticando la falta de previsión del Ayuntamiento para guardar el dinero del Capítulo 1000 (nómina).

Otra vez en el ojo del huracán...



El alcalde morenista de Tequila, #Jalisco, Diego Rivera Navarro, es acusado de #abuso de autoridad tras enviar patrullas a cerrar una tequilera local.



Ciudadanos denuncian que el operativo busca presionar a los dueños por un cobro predial… pic.twitter.com/S50F3nGrm3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025

Ordenan entregar “Pulsos de Vida” en Tequila, Jalisco

La crisis en Tequila no es solo financiera, sino también política y de seguridad. En medio de este caos administrativo, varias regidoras han presentado denuncias contra el alcalde Diego Rivera.

Ante esta situación, el gobernador Pablo Lemus intervino directamente en la Mesa de Seguridad para garantizar la integridad de las ediles.

“Lo que sí pedí a la mesa de seguridad es que se otorgaran dispositivos ‘Pulso de Vida’ a las regidoras. Eso sí lo pedí porque hay que protegerlas”, confirmó el mandatario estatal.

Así, Tequila cierra el año con números rojos, un alcalde cuestionado por bancos y autoridades estatales, y un cabildo que requiere botones de pánico para sesionar.

