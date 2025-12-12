Posada de Andrea Chávez ‘se cae’ por protesta de agricultores por Ley de Aguas

Una posada de la senadora Andrea Chávez se llevó a cabo en Delicias, Chihuahua, pero agricultores aprovecharon estos festejos para señalar a los principales actores políticos como traidores

El evento fue organizado por la senadora Andrea Chávez, la cual estaba programada para este jueves, pero un grupo de agricultores bloqueó el camino.

Llaman traidora a senadora por votar a favor de la Ley de Agua

La llamaron traidora por votar a favor de la Ley de Agua del gobierno federal. “Ahora resulta que los agricultores y ganaderos somos delincuentes. Nos arrepentimos de que hayas salido senadora”.

“Retadora y desafiante, la senadora de la corrupción, Andrea Chávez, decide realizar dos posadas el día de hoy en la región centro-sur del estado de Chihuahua. La primera a la una de la tarde en el municipio de Camargo, evento que trascendió de manera regular”, dijo Daniela Álvarez, presidenta del PAN en Chihuahua.

La segunda sería en el Macroplaza de Delicias, “lugar hasta donde llegaron campesinos y agricultores para realizar una manifestación y exigirle a la senadora de la corrupción que, a partir del día de hoy, es la cobarde senadora de la corrupción”, añadió la panista.

“Porque, adivinen qué, decidió dejar plantadas a las personas, a las pocas personas que llegaron a esperarla”, dijo Daniela Álvarez, presidenta del PAN en Chihuahua.

Senadora solo publicó un evento en Camargo

En sus redes sociales, Andrea Chávez solo publicó su primer evento en el municipio de Camargo, sin mencionar qué pasó en Delicias, Chihuahua.

“Porque no tuvo cara para decirle a los chihuahuenses, a los campesinos, por qué los traicionó con ese voto en contra y, además, por qué posicionó algo que daña al campo”, señaló Daniela Álvarez, presidenta del PAN en Chihuahua.

