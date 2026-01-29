Masacre en Salamanca: Entre música, recuerdos y lágrimas despiden a víctimas de ataque armado

Entre flores, lágrimas y música, familiares y amigos dieron el último adiós a Bryan Daniel y Carlos “Charly”, dos de las once víctimas mortales de la masacre ocurrida en una cancha de fútbol en Salamanca, Guanajuato , el pasado domingo 25 de enero.

Salamanca, Guanajuato, tras la masacre: miedo, duelo y heridas abiertas por ataque armado

El duelo se vivió con profundo dolor, pero también con recuerdos que mantienen viva la memoria de quienes perdieron la vida aquella tarde que terminó en tragedia.

Bryan Daniel, de apenas 21 años, fue despedido entre muestras de cariño por quienes lo conocieron desde niño. Para su familia, no sólo era un joven, sino un símbolo de alegría y cercanía que dejó huella en cada persona que coincidió con él.

“Era muy apreciado, la verdad. Lo recordamos porque tenía la sangre muy livianita, por decirlo así, muy alegre. Ustedes lo miraban y, aunque no te hablara, con la mirada te levantaba la cabeza. Nunca andaba enojado ni triste. Lo recuerdo por muchas cosas que compartimos, tantos bellos momentos que la verdad pasamos juntos”, detalló Anahí Ramírez, prima de Bryan.

Los recuerdos de infancia también acompañaron la despedida. Para su familia, Bryan era sinónimo de generosidad y convivencia cotidiana.

“Gran parte de mi infancia la pasamos juntos; mis tíos tenían un negocio de tacos, yo le ayudaba ahí. Lo recuerdo mucho porque siempre era muy compartido. Llegaba con su jugo y me decía: ‘ira, ten, ya para que cenen’”, agregó Anahí Ramírez.

El adiós a Charly, conocido como el ‘baterista norteño’, estuvo marcado por la música, su mayor pasión. Durante la misa de cuerpo presente y el trayecto al panteón, la banda avanzó al frente del contingente de vehículos interpretando música regional mexicana, un homenaje que acompañó su último recorrido.

El sonido de la música se mezcló con el silencio del dolor colectivo, en una despedida que reflejó lo que Charly representaba para su familia y amigos: Un músico entregado y un ser querido imposible de olvidar.

Ambos fueron sepultados en el panteón de San José Temascatío, mientras Salamanca continúa intentando asimilar la dimensión de la tragedia.

La masacre en Salamanca, Guanajuato: el ataque armado que rompió una tarde de futbol

El ataque armado , ocurrido el domingo 25 de enero en la comunidad de Lomas de Flores , dejó once personas muertas y al menos doce heridas durante una final deportiva anunciada en redes como “la madre de todas las finales”.

De acuerdo con información de seguridad federal, la masacre estaría relacionada con una disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en una zona considerada estratégica por su actividad económica.

Hoy, Salamanca despide a sus víctimas con música, memoria y un dolor que atraviesa a toda la comunidad.