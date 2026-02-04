Salió a entregar una chamarra y desapareció: Buscan a la estudiante Brithany Nahomy en Monterrey

Desapareció una adolescente de 15 años en Monterrey y su familia lanzó un llamado urgente para localizarla . Se trata de Brithany Nahomy Alvarado, vista por última vez la noche del lunes 26 de enero, cuando salió de su domicilio en la colonia CROC para entregar una chamarra.

Desapareció Brithany Nahomy tras salir de su casa en Monterrey

El caso de Brithany Nahomy activó la movilización de familiares y autoridades en Monterrey, luego de que se perdiera todo contacto con la menor tras su salida. Desde ese momento, Brithany Nahomy no volvió a comunicarse con su familia y su paradero sigue siendo desconocido.

De acuerdo con su padre, Víctor Hugo Alvarado, la última vez que la vio fue cuando la menor salió a dejar una chamarra a unas amistades .

“Fue el lunes pasado y pues salió a dejar una chamarra y pues ya no regresó. Los amigos me dicen que el martes en la mañana fue la última vez que la vieron y de ahí ya no se sabe nada”, explicó.

La abuela de la menor, Patricia Reyna, relató que buscaron a Brithany Nahomy con personas cercanas, incluido su novio, sin obtener información clara sobre su paradero .

“Fuimos con el novio y él nos dijo sí, sí, vino aquí y me dijo que iba a ir a entregar una chamarra, que era de un amigo y se fue en una moto por ella; se fue con él”, explicó.

Activan Alerta Amber urgente por menor desaparecida en Monterrey

Tras el reporte formal, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó la Alerta Amber para agilizar la localización de Brithany Nahomy , quien desapareció en Monterrey en circunstancias que aún se investigan.

Mientras avanzan las indagatorias, la familia realiza recorridos por la zona con la esperanza de encontrar a Brithany Nahomy cerca del punto donde desapareció.

“Varias personas la han visto cerca, pero vamos a los lugares a hacer rondines en la tarde, noche, pero no, no damos con ella”, señaló su padre.

Con la voz entrecortada, su abuela envió un mensaje directo a la adolescente, cuyo caso mantiene en alerta a vecinos de Monterrey.

“Solamente quiero verte, que estés bien por favor, regresa ya, te necesitamos, te extrañamos. Todos andamos buscándote, no creas que no, ya sal de donde estés, por favor”, suplicó.

La familia de Brithany Nahomy pidió a la ciudadanía que, si cuenta con cualquier dato que ayude a ubicar a la menor que desapareció en Monterrey, lo reporte de inmediato a las autoridades, con el objetivo de acelerar su localización.