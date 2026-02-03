‘Evaden desapariciones en México': Madre buscadora denuncia que enviaron su caso a otro estado

En México, las desapariciones no solo arrancan a una persona de su entorno; también pueden diluir las denuncias; a veces, la investigación se traslada, en otras, simplemente se extravía. Es lo que denuncia Alma, madre buscadora que desde 2018 intenta que se investigue la desaparición de su hija en Jalisco .

Cuando la denuncia se presenta aquí, pero la carpeta se manda lejos

María Esmeralda Chávez Rodríguez tenía 29 años cuando dejó de comunicarse : Su ausencia ocurrió en Guadalajara, donde se presentó la denuncia formal; sin embargo, la carpeta no se quedó ahí, fue enviada a Guerrero, específicamente a Acapulco, pese a que la desaparición ocurrió en Jalisco.

En México, ese traslado de expedientes se ha convertido, para algunas familias, en una forma de alejar las respuestas.

“Un día, de repente, ya no supimos nada de ella”, relata Alma. La denuncia se interpuso en Guadalajara, pero la Fiscalía decidió transferir la investigación.

“Ahí me dijeron que habían transmitido mi carpeta de investigación a la ciudad de Acapulco, porque yo hice la mención de que ella allá radicó un tiempo”, detalló Alma.

Para Alma, esa decisión marcó un quiebre. En México, las desapariciones suelen obligar a las familias a recorrer fiscalías, municipios y estados; en su caso, la investigación terminó a 14 horas de distancia.

Desapariciones en México que también borran expedientes

Al viajar a Acapulco, Alma recibió otra noticia. “Sí, ella desapareció aquí, entonces yo fui a la ciudad de Acapulco a investigar lo de su carpeta, dijeron que no la encontraban debido al huracán de hace dos años”.

No había copias. No había respaldo. La denuncia quedó, en los hechos, fuera de su alcance. En México, las desapariciones suelen ir acompañadas de trámites que rebasan a las familias. Alma lo explica así:

“Yo me crucé de brazos porque, ¿cómo iba?, ¿con qué iba? Yo tenía menores a mi cargo, mis hijos, la visita de mis nietos, me crucé de brazos porque tenía que pagar renta, tenía muchos gastos”, expresó.

Denuncias de desapariciones cambian de estado y bajan cifras

Alma señala una práctica que otras madres han denunciado: Enviar carpetas a otros estados: “Están como evadiendo la responsabilidad aquí en Guadalajara de tomar la carpeta aquí y hacer las investigaciones propias aquí".

Para ella, ese movimiento no solo diluye la búsqueda, también reduce el impacto estadístico de las desapariciones en México .

Mientras tanto, la búsqueda continúa fuera de los escritorios. Alma sigue con pico y pala, en el mismo estado donde se perdió el rastro. Su petición resume años de denuncias sin respuesta:

“Quiero un superhéroe. Quiero al gobierno como superhéroe”.

En México, las desapariciones siguen dejando preguntas abiertas. Y para muchas familias, las denuncias no viajan para resolverse, sino para perderse.