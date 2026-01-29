¡Hallazgo histórico! Cueva en San Luis Potosí escondía fósiles de mamut y dientes de sable

En las profundidades de la región huasteca de San Luis Potosí, al interior de una cueva , investigadores se encontraron con algo inesperado, ya que mientras estudiaban a los peces ciegos, lo que apareció en su camino fueron fósiles de mamut, dientes de sable, bisontes y otras especies.

El biólogo Luis Espinasa, y su hijo Jordi Espinasa, realizaban estudios sobre los peces que habitan en algunas cuevas de la zona, cuando ocurrió el hallazgo de megafauna pleistocénica.

El Pleistoceno se refiere a una era geológica en la que ocurrieron las últimas glaciaciones y que estuvo dominada por grandes mamíferos, cuyos fósiles evidencian qué especies habitaron en México durante la Era de Hielo.

“Hemos encontrado mamut, caballos precolombinos, bisontes, perezoso gigante, dientes de sable (...) el fósil que hemos datado más antiguo es de 30,000 años, un dientes de sable”, explicó el biólogo Luis Espinasa.

Biólogos usan robot acuático para llegar hasta los fósiles

Los cientos de huesos fósiles que se hallaron en la cueva de San Luis Potosí estaban premineralizados por óxido de manganeso, lo que ayuda a que se mantengan en buen estado de conservación.

De acuerdo con el Museo Regional Huasteco, los restos formaban parte de las mandíbulas, costillas y vértebras de los animales, y también se encontraron huesos largos, uñas y fragmentos de caparazón de armadillo amarillo gigante, que desapareció hace 10 mil años.

La historia de este importante hallazgo se remonta al año 2023, cuando investigadores se encontraron con un molar de mamut y eso los llevó al tesoro paleontológico que hoy resguarda el Museo Regional Huasteco.

Pero llegar hasta los fósiles de mamut y dientes de sable no fue una tarea fácil, en las zonas donde el acceso era más complicado utilizaron a “Tedy”, un pequeño robot acuático que permitió a los investigadores localizar más huesos.

“Esta cueva, seguramente también es considerada uno de los lugares de mayor dificultad para realizar estudios para antológicos, porque la cueva en promedio tiene nada más medio metro de altura”, añadió el biólogo Espinasa.

Los investigadores afirmaron que desde los años 50 del siglo XX, no se había registrado un hallazgo de esta magnitud en el estado de San Luis Potosí.

“El equipo piensa que parte de la recopilación de estos elementos debe permanecer en la zona para que la región y la comunidad puedan reconocer lo que andaba caminando en la zona”, precisó el Museo Regional Huasteco en sus redes sociales.