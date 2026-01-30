“Más de seis patrullas me cerraron el paso”: brutal relató de menor torturado por policías de Tabasco

Emilio denunció haber sido detenido de forma ilegal por policías de Tabasco, incomunicado y torturado física y psicológicamente dentro de la corporación.

“Soy un joven de 16 años, estudiante y emprendedor. Venía a la altura del Boulevard Bicentenario cuando más de seis patrullas se me cerraron el paso. Me bajaron a la fuerza, con armas largas. Sentí angustia porque no sabía el motivo de la detención”, relató Emilio, víctima de tortura.

“Al momento que me ingresan a la habitación, lo primero que hacen es encapucharme. Luego me ponen frente a una pared y me empiezan a tablear. Después de eso me empezaron a golpear en todo lo que es el tórax”, contó.

Policía de Tabasco negó que detuvieron a menor de edad

De su detención fue testigo Alan, quien lo acompañaba. “Vi cómo lo esposan y, sabiendo que es menor de edad, no le permiten nada ni le leen sus derechos. Dijeron simplemente que eran instrucciones y me dijeron: ‘Vete para allá, retírate, amigo’”, declaró Alan Crespo.

Al enterarse, sus papás acudieron a la policía, donde les negaron que lo tuvieran detenido. Fue hasta después de cinco horas, tras múltiples llamadas y con la ayuda de un conocido dentro del gobierno, que aceptaron que sí lo tenían. Posteriormente, el secretario de Seguridad se los entregó.

Policía de Tabasco dijo que detención y agresión fue una confusión

“Pregunté por qué estaba mi hijo ahí y solo me dijeron que fue una confusión. Les dije que esto no se podía quedar así, que yo necesitaba una explicación”, expresó Andrea Nazur, mamá de la víctima.

La familia de Emilio cree que estas prácticas ilícitas evidencian que la estructura criminal que tejió Hernán “N”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco sigue operando y que los actuales mandos de la policía son ahora quienes están detrás.

“Podemos decir que el Comandante H (como es conocido Hernán “N”) hoy en día puede cambiar la inicial por otra letra, pero sigue estando aquí”, señaló Andrea Nazur, mamá de la víctima.

Carlos dice estar seguro de ello, pues afirma que el caso de su hijo no es el único y recuerda que, cuando Adán Augusto López era gobernador de Tabasco, él, como empresario, fue detenido y posteriormente extorsionado por autoridades.

“Sabemos que la seguridad del estado sigue de la misma forma. Es un sistema ya podrido”, afirmó Carlos Guzmán, papá de la víctima.

Menor víctima de tortura en Tabasco está bajo tratamiento

Emilio aún no supera las secuelas de lo que vivió. Recibió atención médica y actualmente se encuentra bajo tratamiento psicológico.

Sus padres están decididos a enfrentar al poder del Estado, denunciando penalmente al secretario de Seguridad, al comisionado de la policía y a los agentes responsables de su detención y tortura.

“Creo que debe intervenir el gobernador para preguntarles y cuestionarles por qué hicieron esa detención, que se investigue y que sean removidos de sus cargos estos señores que volvieron a tomar la plaza que tenía antes Hernán Bermúdez Requena”, concluyó Carlos Guzmán, papá de la víctima.

