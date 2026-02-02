Despiden a Eugenia y Sheila Amezcua, familiares de Mario Delgado: Exigen justicia tras feminicidio en Colima

El feminicidio de Eugenia Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado, tía y prima, respectivamente, de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, sacudió a Colima luego de que ambas fueran asesinadas dentro de su domicilio durante un ataque armado.

Dan último adiós a Eugenia Delgado y su hija Sheila Amezcua tras ser asesinadas en Colima

Familiares y amigos despidieron este domingo a Eugenia Delgado y a su hija Sheila Amezcua Delgado , asesinadas dentro de su domicilio en Colima, luego de que un grupo armado irrumpiera en la vivienda durante la madrugada del sábado.

Reacción de familiares y exigencia de justicia

Durante el sepelio, Felipe Delgado, diputado federal y familiar de las víctimas, describió el impacto del crimen.

“Muy sorpresiva y dramática por las características del hecho. De toda la vida ella preparaba comida, pasteles, entonces siempre el pastel de la tía Queña estaba presente en todos los cumpleaños y siempre cuando estábamos niños esperábamos nuestro pastel de la tía Queña”, expresó.

Más adelante, pidió que las autoridades esclarezcan el caso: “Pero sí pedimos que se esclarezca, sobre todo cómo pasó y el móvil”.

Al funeral también acudió Mario Delgado, secretario de Educación Pública y sobrino de las víctimas, quien no emitió declaraciones públicas.

Desde el ámbito político, Mitzuko Márquez, presidenta de Morena en Colima, expresó su postura sobre el caso.

“Terrible, algo muy lamentable y bueno nos sumamos a su exigencia de que se tenga claridad en todo”, declaró.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de las familiares de Mario Delgado?

El ataque ocurrió alrededor de las 04:30 de la mañana, cuando sujetos armados forzaron la entrada de la casa ubicada en la calle Río Salado, en la colonia Placetillas Estadio. En el portón del inmueble quedaron visibles los golpes que habrían sido provocados con un marro, uno de los indicios asegurados posteriormente por los investigadores.

Las víctimas fueron identificadas como Eugenia Delgado, de 65 años, y su hija Sheila Amezcua Delgado, de 45. De acuerdo con los primeros informes oficiales, ambas perdieron la vida dentro de la vivienda tras la irrupción violenta.

Huida de agresores y enfrentamiento posterior

Nueve horas después del ataque, cámaras del C5 detectaron un vehículo azul a aproximadamente seis kilómetros del lugar de los hechos , en el municipio de Villa de Álvarez. Se trataba del automóvil en el que presuntamente huyeron los agresores.

Tras la localización, se desplegó un operativo con fuerzas federales y estatales. Al acudir a un inmueble en la colonia Punta Diamante, las autoridades fueron recibidas a tiros; en el enfrentamiento, tres presuntos delincuentes fueron abatidos y un agente de la Fiscalía resultó herido.

Investigación bajo protocolo del doble feminicidio

En el domicilio donde se registró el tiroteo, peritos aseguraron armas, prendas de vestir y un marro, elementos que quedaron integrados a la carpeta de investigación. La Fiscalía confirmó que el asesinato de Eugenia y Sheila Delgado se investiga como feminicidio, con aplicación de principios de perspectiva de género.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Colima y que dejó a una familia en luto.