“No aceptaremos deportaciones": AMLO rechaza entrada en vigor de Ley SB4 de Texas

Después del anuncio de la posibilidad de la entrada en vigor de la Ley SB4 de Texas, que permite detener y expulsar a migrantes en ese estado que ingresaron de manera irregular, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que México no aceptará repatriaciones de personas a las que se les aplique esa ley: “Nosotros no aceparíamos deportaciones del gobierno de Texas y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, fueron sus palabras.

#EnLaMañanera | Ante la posible entrada en vigor de la #LeySB4 de Texas, que permite detener y expulsar a migrantes en ese estado, que ingresaron de manera irregular, el presidente @lopezobrador_ anunció que México no aceptará repatriaciones de personas que se les aplique esa… pic.twitter.com/jCETpJSadO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 20, 2024

El mandatario habló del tema en su conferencia mañanera de este miércoles 20 de marzo donde también anunció que la cancillería va a responder por la vía diplomática a la Ley de Texas. Además, calificó la normativa como “deshumanizada e injusta” y consideró que es contraria al derecho internacional.

¿Qué es la Ley SB4 de Texas?

Fue el pasado martes 19 de marzo cuando la Corte Suprema estadounidense se negó a bloquear una Ley del estado de Texas, la cual es respaldada por los republicanos que da poderes a la policía para detener a personas que cruzan ilegalmente la frontera desde México e impone penas de cárcel de hasta 20 años a los que no acepten regresar a su país.

La medida fue firmada para su aprobación desde diciembre de 2023 por el gobernador del estado, Greg Abbott; sin embargo, el gobierno de Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, interpuso una demanda en enero para detenerla, misma que estaba prevista para entrar en vigor desde el martes 5 de marzo.

Esta ley es una de las muchas medidas que ha adoptado el gobernador Greg Abbott para disuadir la inmigración en el estado, como el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de las fuerzas del orden del estado en el marco de su Operación Lone Star y la colocación de alambre de concertina y barreras de boyas flotantes en el río Bravo. También afirma que el presidente Biden no ha hecho lo suficiente para atender este problema.