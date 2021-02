La Ley Seca aplica en estas alcaldías de CDMX para este fin de semana

Para este fin de semana la Ley Seca se aplicará en cinco alcaldías de la Ciudad de México, como una medida sanitaria ante la pandemia de Covid-19.

Los acuerdos por los que las alcaldías suspenderán la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 18:00 horas de este viernes 19 de febrero y hasta las 23:59 horas del domingo 21 de febrero se publicaron en la Gaceta Oficial capitalina.

Alcaldías con Ley Seca

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

La Ley Seca se implementó en la Ciudad de México para evitar que se realicen reuniones sociales en las que se consuman bebidas alcohólicas y, por ende, así disminuir los contagios por Covid-19.

Las restricciones sobre la venta de alcohol aplican en los establecimientos mercantiles en dichas demarcaciones que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar, en los que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación.

La Ley Seca no se aplica cuando las bebidas se consumen en el copeto de alimentos (no botanas) al interior de los establecimientos mercantiles con licencia de restaurante en regla.

La venta de bebidas alcohólicas se debe suspender cuando el consumo es fuera de estos establecimientos mercantiles, de acuerdo con la Gaceta Capitalina.

Multas y sanciones por Ley Seca

En caso de incumplir estas disposiciones sobre la Ley Seca se aplicarán las sanciones que indiquen la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, Ley de Cultura Cívica de la capital, Ley del Instituto de Verificación Administrativa y demás disposiciones legales vigentes en la capital.

