¿Habrá ley seca en las Elecciones del 4 de junio en Coahuila?

A pocos días de que lleguen las Elecciones Coahuila 2023, se ha generado cierta controversia respecto a si habrá o no Ley Seca el día de la jornada electoral del 4 de junio: aquí te lo aclaramos.

El 4 de junio se llevará a cabo la votación para elegir uno de los 4 candidatos a ocupar el cargo de gobernador de Coahuila, ante ello, surge la duda de la implementación de la Ley Seca en el estado Coahuilense.

¿Habrá ley seca el 4 de junio en Coahuila?

Ante la llegada del día de la elección de nuevo gobernador el próximo 4 de junio, ha sido decretada “la Ley Seca” en Coahuila, la cual estará vigente a partir de las cero horas del día 3 de junio del presente año para concluir a las 12:00 horas del día 4 de junio próximo, en el marco de las medidas que las leyes obligan de cara al proceso electoral que se acerca.

Fue el pasado viernes 26 de mayo que el actual gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que se había emitido el Decreto para la prohibición de la venta de bebidas embriagantes “Ley Seca” en todo el territorio del estado debido al próximo proceso electoral del próximo 4 de junio.

Fue en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila donde se establece el decreto mediante el cual la venta de bebidas alcohólicas quedará prohibida en toda la entidad desde un día antes de los comicios del 4 de junio.

¿Qué es la ley seca?

Se conoce como "Ley Seca" a la prohibición en la venta de bebidas alcohólicas en momentos determinados en los que el gobierno considere necesaria esta medida dentro de una sociedad establecida.

En el caso de Coahuila, dicha medida está regulada con base en la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol en el estado de Coahuila, así como de acuerdo a lo establecido en el Código Electoral para el estado.

Se indica en el documento que con motivo de la jornada electoral, en el marco del proceso local que se llevará a cabo para la renovación del Poder Ejecutivo, así como del Congreso del estado, resulta trascendental para el gobierno estatal mantener el orden, la paz y la tranquilidad para quienes se encuentren dentro de la circunscripción territorial de la entidad.

¿Qué negocios no podrán vender bebidas alcohólicas durante la "Ley Seca"?

La restricción implementada en Coahuila abarca a todos aquellos establecimientos que cuentan con licencia para expender bebidas alcohólicas, restaurantes, centros recreativos, bares, antros, “independientemente de que se consuman alimentos”.

Los términos del decreto se hacen extensivos también para todo tipo de establecimientos que funcionan como sede de eventos sociales, donde el consumo de alcohol tendrá que suspenderse en los días y horarios establecidos.

Dichos establecimientos no podrán vender bebidas alcohólicas a partir de 3 de junio del presente año hasta las 12:00 horas del día 4 de junio próximo.

¿Qué ocurre si los establecimientos omiten la ley seca y venden bebidas alcohólicas?

Esta medida busca evitar que las elecciones se vean afectadas por el consumo excesivo de alcohol, el cual puede generar situaciones de violencia o alteraciones del orden público.

Por lo que, de acuerdo al pueblo Coahuilense, se prevé que los casos de incumplimiento en contra de lo dispuesto serán motivo de la aplicación de sanciones consistentes en clausura definitiva de los establecimientos infractores, cuyos propietarios además tendrían que hacer frente a otras posibles sanciones administrativas o incluso penales.