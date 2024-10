¿Qué se dijo en la llamada al 911? La Policía de Buenos Aires revela detalles sobre la muerte de Liam Payne

La Policía de Buenos Aires dio a conocer la grabación completa de la llamada al 911 realizada desde el hotel donde fue encontrado sin vida el cantante Liam Payne. Descubre los detalles de esta trágica noticia y las últimas actualizaciones de acerca de la investigación.

Esta es la transcripción completa de la llamada hecha al 911 por personal del hotel, momentos antes de la muerte de Liam Payne.

¿Qué dice la llamada al 911 antes de la muerte de Liam Payne?

Una llamada hecha al número de emergencias 911, realizada por personal de un hotel de Buenos Aires, fue revelada por completo y muestra la preocupación por el bienestar de la estrella de “One Direction”, Liam Payne, momentos antes de su muerte.

La Policía de Buenos Aires revela detalles sobre la muerte de Liam Payne | Agustin Marcarian

Llamada al 911 antes de la muerte de Liam Payne

Operadora:“Buenas tardes, una emergencia”.

Personal del hotel: “Hola, buenos días, recién llamé, se me cortó la llamada. Llamo del Hotel CasaSur Palermo, Costa Rica 6032”.

Operadora:¿Qué sucede en el lugar, señor?

Personal del hotel: “Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol. Y, bueno, está... Cuando está consciente, rompe, está rompiendo toda la habitación. Y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor”.

Operadora: ¿Bajo los efectos del alcohol y estupefacientes; no, señor?

Personal del hotel: “Sí, correcto”

Operadora: “Me dijo Costa Rica, ¿qué número, señor? Discúlpeme”

Personal del hotel: “Costa Rica 6032”

Operadora: “¿Esto pertenece a Capital, no? Entre Arévalo y Chalmer”

Personal del hotel: “Sí”

Operadora: ¿Hotel me dice? ¿Cómo se llama el hotel?

Personal del hotel: “CasaSur Palermo y necesitamos que mande a alguien urgente porque, bueno, no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón. Y, bueno, estamos con un poco, tememos que haga algo que ponga en riesgo su vida.

Operadora: ¿Cuánto tiempo lleva ahí o es un hotel de vivienda?

Personal del hotel: “No, no, lleva dos o tres días”.

Operadora: Entiendo. ¿No hay información porque ya no pueden ingresar, no ?

Personal del hotel: “No”

Operadora: ¿Notificamos al personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia), escuchó?

Personal del hotel: “Sí, lo que le pido es que venga alguien urgente porque, bueno…”

Operadora: “Ya notificamos al SAME ¿Algún dato más para aportar? ¿Quién es usted? ¿El encargado?

Personal del hotel: “Yo soy el jefe de recepción”

Operadora: ¿Usted sería el encargado del lugar, no?

Personal del hotel: “Sí, sí”

Operadora: “Ya se avisó. ¿Cómo se llama usted, señor?”

Personal del hotel: “Esteban”

Operadora: “Ya se notificó. Por favor espere a la policía”.

Personal del hotel: “Ok”

Operadora: “Gracias por comunicarse con nosotros; puede liberar la línea”

Personal del hotel: ¿Envían a la policía también o no?

Operadora: La policía de la comuna, sí, deme un segundo para... ¿Comuna 14 y SAME?

Personal del hotel: “No, no, no. Solo SAME. Solo SAME”.

Operadora: “Entiendo. No se preocupe, eso ya se notificó de todos modos”

Personal del hotel: “Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias”.

Operadora: Ya que me dice que está bajo los efectos del alcohol y las drogas, SAME no entra solo.

Personal del hotel: ¿No entra solo SAME?

Operadora: “No”

Personal del hotel: “Ok”

Operadora: “Igual se notifica. Cuando llegue la policía, se lo explica y si se requiere la presencia de SAME, los llaman”

Personal del hotel: Bueno, ok. Perfecto.

Operadora: “Ya se notificó de todos modos. Que tenga un buen día, señor”.

Personal del hotel: Bueno, gracias. Igualmente.