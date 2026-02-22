Logo Inklusion Sitio accesible
¡Atención! Agricultores y transportistas liberan la Arco Norte tras varias horas de bloqueos; qué pasa en la México-Veracruz

Decenas de agricultores de Tlaxcala realizaron bloqueos en la Arco Norte debido al incumplimiento de de los compromisos firmados con la Secretaría de Agricultura.

Liberan la Arco Norte HOY: Agricultores y transportistas se retiran de la carretera
Liberan la Arco Norte HOY: Agricultores y transportistas se retiran de la carretera|X: @GN_CARRETERAS
Escrito por: Fernanda Benítez

¡Atención, conductores! Después de varias horas de bloqueos, agricultores y transportistas liberaron la carretera Arco Norte; se registra carga vehicular en la zona afectada.

Los bloqueos se realizaron debido al incumplimiento de los compromisos firmados por la Secretaría de Agricultura en el Programa de Alimentación para el Bienestar.

El tramo carretero liberado es Calpulalpan-Sanctorum, en el kilómetro 195, en ambos sentidos de la autopista; se pide a los automovilistas tomar precauciones.

Información en desarrollo...

