¡Atención! Agricultores y transportistas liberan la Arco Norte tras varias horas de bloqueos; qué pasa en la México-Veracruz

¡Atención, conductores! Después de varias horas de bloqueos, agricultores y transportistas liberaron la carretera Arco Norte; se registra carga vehicular en la zona afectada.

Los bloqueos se realizaron debido al incumplimiento de los compromisos firmados por la Secretaría de Agricultura en el Programa de Alimentación para el Bienestar.

El tramo carretero liberado es Calpulalpan-Sanctorum, en el kilómetro 195, en ambos sentidos de la autopista; se pide a los automovilistas tomar precauciones.

🟢RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN🟢



Se abre circulación en el km 195, en ambos sentidos, tramo Calpulalpan - Sanctorum, los manifestantes ya se retiraron.



⚠️Carga vehicular en la zona, circule con precaución. Emergencias *⃣2⃣6⃣8⃣. https://t.co/bAGEkEw595 — Arco Norte (@arconorte) February 22, 2026

Información en desarrollo...