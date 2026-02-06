Elemento de la Guardia Nacional ingresa al penal de Chiconautla tras atropellar a motociclista

En medio del dolor y la tragedia, la familia de César Aristeo podría encontrar justicia, luego de que se presentaran cargos formales contra Jesús Elías “N”, chofer del camión de la Guardia Nacional que atropelló y mató a un motociclista en la Avenida López Portillo, en Ecatepec, Estado de México.

Presentan cargos en contra de chofer de la Guardia Nacional en Edomex

La Fiscalía General del Estado informó que, tras reunir los datos de prueba, la carpeta de investigación fue judicializada por los delitos de homicidio culposo y lesiones, lo que permitió que el elemento quedara a disposición de un juez de control.

Jesús “N” enfrentará su primera audiencia en los juzgados penales de Chiconautla, la cual está programada para este viernes 6 de febrero, en la que se definirá su situación jurídica.

Las autoridades investigan si el detenido circulaba de manera irregular por el carril confinado del Mexibús y si se pasó el alto del semáforo, lo que derivó en la tragedia que terminó con la vida de César Aristeo y dejó a Mariana Ivett gravemente herida, el pasado martes 3 de febrero.

Momento en que motociclista es atropellado por camión de la Guardia Nacional

Poco antes del mediodía del pasado martes, sobre la Avenida José López Portillo y cerca de la estación San Carlos, de la Línea 2 del Mexibús, un camión de la Guardia Nacional impactó de manera brutal una motocicleta en la que viajaban dos personas.

En la unidad estaba César Aristeo Hernández, mecánico y comerciante de 44 años, y su acompañante Mariana Ivett Franco Sánchez, trabajadora del sector salud.

Ese día, ambos se dirigían a adquirir refacciones nuevas cuando Mariana, que estaba al volante, intentó dar la vuelta en “U” pero sin darse cuenta de que la unidad oficial se aproximaba a ellos a gran velocidad.

Elemento de la Guardia Nacional detenido tras accidente en Ecatepec

El impacto fue fatal para César Aristeo, quien perdió la vida de inmediato. Mariana, por su parte, resultó con lesiones graves y fue trasladada de al Hospital Magdalena de las Salinas, donde continúa en estado crítico.

Amigos, vecinos y familiares han exigido justicia, ya que César solo iba a bordo de la moto para ganarse el sustento con el que apoyaba a su esposa, sus dos hijas y su pequeña nieta.

