VIDEO: Motociclista muere tras ser embestido por camión de la Guardia Nacional en Ecatepec

Un motociclista murió y su acompañante resultó gravemente herida tras ser arrollados por un camión de la Guardia Nacional sobre la Avenida José López Portillo, en Ecatepec, Estado de México, durante la mañana de este martes 3 de febrero.

De acuerdo con testigos, el camión conducía por el carril confinado del Mexibús, cerca de la estación San Carlos de la Línea 2, pero al no poder frenar a tiempo, paso por encima de los jóvenes que se disponían a dar vuelta en "U".

VIDEO: Momento en que camión de la Guardia Nacional atropella a motociclistas

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se muestra como el joven y su acompañante esperaban sobre la avenida para realizar el giro, cuando en ese momento cambia el color del semáforo. Ellos comienzan a avanzar, pero en cuestión de segundos el camión los arrolla y ambos salen proyectados.

La colisión provocó la muerte del motociclista en el lugar y dejó a una mujer gravemente herida, siendo trasladada de inmediato a un hospital.

El accidente también involucró un tercer vehículo, que sufrió daños menores al intentar frenar para evitar el impacto, por lo que la zona fue inmediatamente acordonada mientras las autoridades realizaban los peritajes correspondientes.

En otros videos difundidos se puede observar cómo, minutos antes de que los paramédicos arribaran, la víctima es cubierta con una chamarra, mientras su acompañante yace herida en el suelo.

Durante este tiempo, los elementos de la Guardia ayudaron a desviar el tráfico en espera de la llegada de los servicios de emergencia.

Autoridades detienen al conductor del camión en Ecatepec

Tras el accidente, el chofer del camión fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos.

Por su parte, la Fiscalía y elementos de tránsito realizaron los peritajes para determinar las responsabilidades legales del conductor y los elementos a bordo del vehículo oficial.

Debido a las labores para retirar los vehículos involucrados, la vialidad permaneció cerrada por varios minutos, lo que interrumpió el servicio del Mexibús y generó tráfico en la vía López Portillo. Hacia la tarde, los peritajes concluyeron y la circulación fue restablecida.

Según reportes preliminares, la unidad de la Guardia Nacional, que se dirigía a una base operativa en el municipio de Tultitlán, circulaba por el carril exclusivo del Mexibús sin respetar las medidas de seguridad, lo que habría desencadenado la tragedia.

