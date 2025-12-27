Queda libre Raúl “N”, joven detenido por exigir justicia para Carlos Manzo

Raúl “N” , joven de 27 años detenido por exigir justicia por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan , Michoacán, quedó en libertad, sin embargo, el proceso penal en su contra continuará.

Fue arrestado por alzar la voz en una manifestación tras el asesinato a balazos del alcalde ocurrido ante decenas de personas el 1 de noviembre de 2025 en un festejo del Día de Muertos.

Delincuentes libres y activistas presos



En #Michoacán, alzar la voz por justicia tiene un costo: la libertad. #RaúlMeza, joven activista, es considerado un preso político del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla. Meza fue detenido el 2 de noviembre de 2025 durante una… pic.twitter.com/wkQdBJwopU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025

¿Qué pasará con joven detenido por exigir justicia para Carlos Manzo?

Este sábado 27 de diciembre de 2025, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la administración estatal coadyuvó con la Fiscalía General del Estado (FGE) para que el joven pudiera acceder a un cambio de medidas cautelares y siga su proceso en libertad.

El funcionario dijo que con esta determinación se contribuye a que las investigaciones sobre los hechos ocurridos el pasado 2 de noviembre, en Palacio de Gobierno, se desarrollen con plena garantía de las actuaciones procesales, respetando los derechos de las partes involucradas.

Raúl Meza podría pasar 22 años en prisión por protestar tras asesinato de Carlos Manzo

¿De qué fue acusado Raúl “N” tras protestar por muerte de alcalde de Uruapan?

El joven de 27 años estaba detenido el 2 de noviembre e imputado por los delitos de sabotaje y daños por su presunta participación en la irrupción al Palacio de Gobierno de Morelia, durante las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan.

El secretario de Gobierno explicó que la administración estatal, en coordinación con la Fiscalía, brindó acompañamiento a la defensa del imputado, lo que permitió que este sábado se concretara su liberación, con el compromiso de que continúe enfrentando el proceso penal en los términos que establece la normatividad vigente.

Familia de Raúl “N” señala que proceso en su contra está viciado

La Fiscalía General del Estado sostuvo que el joven participó activamente en los destrozos, la defensa asegura que la carpeta de investigación carece de evidencias claras.

Estefani, hermana de Raúl “N”, aseguró que él es inocente y quieren “vivir en paz y sin represalias”. En entrevista para Hechos AM, denunció que el proceso está viciado y advirtió sobre la gravedad de criminalizar la protesta social con penas tan altas.

“Le pido al gobierno de Michoacán que saque las manos del asunto, que se conduzcan conforme a derecho… Nosotros solamente exigimos que se realicen las cosas conforme a derecho”, declaró.

Los abogados del joven han presentado apelaciones, argumentando que los videos disponibles no muestran a Raúl “N” cometiendo actos violentos, sino siendo sometido y golpeado por policías estatales.