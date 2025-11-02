Logo InklusionSitio accesible
VIDEO: Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sufre atentado en Día de Muertos en Michoacán

Primeros reportes indican que el alcalde Carlos Manzo resultó herido en un atentado durante un evento por el Día de Muertos en Uruapan, Michoacán.

Reportan al menos un heridos y una víctima por el ataque al alcalde Carlos Manzo en Uruapan.
Escrito por: Fuerza Informativa Azteca
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue víctima de un atentado durante un evento de Día de Muertos.

Primeros reportes indican que el alcalde quedó gravemente herido, se reporta también al menos una persona sin vida y una más lesionada.

Información en proceso...

