VIDEO: Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sufre atentado en Día de Muertos en Michoacán
Primeros reportes indican que el alcalde Carlos Manzo resultó herido en un atentado durante un evento por el Día de Muertos en Uruapan, Michoacán.
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue víctima de un atentado durante un evento de Día de Muertos.
Primeros reportes indican que el alcalde quedó gravemente herido, se reporta también al menos una persona sin vida y una más lesionada.
#URGENTE | Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ha sido víctima de un ataque armado.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 2, 2025
El político sufrió el ataque durante un evento por el #DíaDeMuertos; se reporta que una persona más falleció y otro quedó lesionado. pic.twitter.com/5kIjvR9Ib8
Información en proceso...