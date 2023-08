¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 3 de agosto

Fuerza Informativa Azteca te ofrece el resumen minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 3 de agosto que se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

AMLO habla sobre el desempleo en México y presenta gráficas

El presidente AMLO presentó el porcentaje de desempleo en México, así como la comparación con otros países.

López Obrador habla sobre libros de texto de la SEP

El presidente AMLO negó que los libros de historia tuvieran “el credo de la 4T” como muchos señalan: “Si enseñan el credo de la 4T están rebien: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero no traen eso, no traen eso, es pura invención”.

El presidente López Obrador dijo que en breve se revelará los documentos que piden autoridades judiciales para que se puedan distribuir libros de texto gratuito

“Se está cuidando, porque no quieren que se distribuyan los libros, en tanto no se dé a conocer el documento sobre las estrategias que se llevaron a cabo para su elaboración, los lineamientos generales. Entonces, si se distribuyen y entregan, es un motivo para que puedan ampararse. Los abogados de la SEP están cuidando todo esto”

*Información en desarrollo