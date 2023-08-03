¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 3 de agosto

Fuerza Informativa Azteca te ofrece el resumen minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 3 de agosto que se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

AMLO habla sobre el desempleo en México y presenta gráficas

El presidente AMLO presentó el porcentaje de desempleo en México, así como la comparación con otros países.

López Obrador habla sobre libros de texto de la SEP

El presidente AMLO negó que los libros de historia tuvieran "el credo de la 4T" como muchos señalan: "Si enseñan el credo de la 4T están rebien: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero no traen eso, no traen eso, es pura invención".

El presidente López Obrador dijo que en breve se revelará los documentos que piden autoridades judiciales para que se puedan distribuir libros de texto gratuito

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que en breve se revelará los documentos que piden autoridades judiciales para que se puedan distribuir libros de texto gratuito pic.twitter.com/m8nvBKMxIu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 3, 2023

"Se está cuidando, porque no quieren que se distribuyan los libros, en tanto no se dé a conocer el documento sobre las estrategias que se llevaron a cabo para su elaboración, los lineamientos generales. Entonces, si se distribuyen y entregan, es un motivo para que puedan ampararse. Los abogados de la SEP están cuidando todo esto”.

AMLO explica qué pasó con la compra de Citibanamex

El presidente Andrés Manuel explicó que el gobierno ya no tuvo interés para adquirir a Citibanamex.

AMLO habla sobre supuesta violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez

"Quiero que me digan, ¿cuál fue la falta que cometí en violencia de género en contra de la señora? Me gustaría, más adelante, para aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, además, una injusticia, un afán de culparme", señaló.

Cabe destacar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) advirtió que lo dicho por el jefe del Ejecutivo sí pudo ser violencia política en razón de género, por lo que ordenó al INE que analice de nuevo la queja de la aspirante a la presidencia.

Posteriormente, reprodujo el fragmento por el cual la aspirante interpuso la denuncia.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que en un futuro pueda seguir hablado en mañaneras de Xóchitl Galvez, aspirante a candidata presidencial pic.twitter.com/YdDnJ5dFAA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 3, 2023

AMLO habla sobre su gira por Sudamérica

En el marco de su gira por Sudamérica, AMLO destacó que su primera parada sería en Cali, Colombia, donde tendrá una reunión con su homólogo, Gustavo Petro. Posteriormente, se trasladará a Santiago de Chile para el aniversario luctuoso número 50 de Salvador Allende.

AMLO habla sobre la desaparición de joven en Canadá

El mandatario afirmó que no había sido notificado sobre el joven desaparecido en Canadá. Sobre la posibilidad de que se comunicara con el primer ministro del país norteamericano, Justin Trudeau, AMLO señaló: "Sí lo voy a hacer. Va a buscarme el primer ministro. (...) Si no está él, estoy seguro de que quien esté ocupado del gobierno en estos temas de seguridad nos están ayudando”.

López Obrador critica a gobernador de Texas, Greg Abbott

Sobre el despliegue de boyas en el Río Bravo, AMLO se lanzó nuevamente contra el gobernador de Texas, Greg Abbott.

“Él no debería actuar así. Es inhumano. No se trata así a ninguna persona. No debe tratarse así a nadie. Eso no es de gente buena”, señaló.

Finalmente, el presidente pidió que se pusiera el video donde canta "A mi manera" con la ayuda de Inteligencia Artificial.