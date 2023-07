“No se van a retirar": AMLO rompe silencio sobre polémica de libros de la SEP

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rompió silencio acerca de la polémica de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La acusación es una supuesta imposición de ideologías, así como errores en los planes de estudio y fallas en la metodología.

Los nuevos libros de la SEP serán utilizados en el ciclo escolar que inicia en agosto; sin embargo, el pasado miércoles 19 de julio la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) recibieron un ultimátum para entregar el informe sobre los mecanismos implementados para la redacción de estos libros, una petición externada y encabezada por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

Padres de familia, educadores y editores han denunciado durante meses que autoridades de la #SEP intentan instaurar programas y libros con alta carga ideológica.



Por lo tanto, los libros de texto gratuitos están bajo la lupa de los tribunales a fin de que estén libres de alguna… pic.twitter.com/rZi7KRQa4o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 20, 2023

¿Cuáles son las razones de críticas hacia los libros de texto de la SEP según AMLO?

Según el mandatario, hay al menos dos razones principales por las que hay críticas hacia los libros de la SEP, además de que acusó intereses económicos detrás de la inconformidad:



“Porque son nuevos contenidos y esos nuevos contenidos buscan que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica, que se había perdido porque en el periodo neoliberal no querían que se perdiera nuestra historia”.

“El otro es que, ahora, los libros se están haciendo por administración, no se están contratando porque antes los intelectuales del régimen cobraban por los contenidos que hacían de los libros de texto

AMLO defiende nuevos libros de la SEP y afirma que no se van a retirar

López Obrador defendió los libros de la Secretaría de Educación Pública desde días anteriores, pues señaló que a los conservadores no les gustan los contenidos del material. Aunado a ello, afirmó que no se han retirado y no se van a retirar “porque no hay motivo o razón para retirarlos”.

Cabe destacar que actualmente hay una petición para que se detenga la distribución de los libros de texto gratuitos, la cual hasta este viernes lleva al menos 27 mil 350 firmas, el objetivo próximo es de 35 mil firmas.