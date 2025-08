¿Qué es la enfermedad de Lyme? Justin Timberlake es diagnosticado con este padecimiento

El cantante Justin Timberlake reveló recientemente que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, una afección que, según dijo, ha estado enfrentando en silencio durante su gira Forget Tomorrow World Tour, la cual inició en abril de 2024 y concluyó este miércoles en Estambul.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

De acuerdo con información de agencias, la enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada por Borrelia burgdorferi, transmitida principalmente por la picadura de una garrapata de patas negras.

Estas garrapatas Ixodes scapularis habitan en el noreste, centro-norte y medio oeste de Estados Unidos, e Ixodes pacificus en la costa oeste, también en áreas boscosas, con vegetación densa o pasto alto, y suelen transportarse en ciervos, roedores y aves.

La Dra. Leana Wen, médica de emergencias y profesora en la Escuela de Salud Pública Milken del Instituto George Washington, menciona que la enfermedad tiene tres etapas y puede manifestarse con síntomas similares a la gripe.



Fatiga

Mareos

Dolor en el pecho

Palpitaciones

Artritis

Parálisis facial

Complicaciones neurológicas, reumatológicas o cardíacas

Justin Timberlake es diagnosticado con la enfermedad de Lyme

A través de una publicación en Instagram, Timberlake compartió que ha estado “luchando con algunos problemas de salud” y que su diagnóstico lo sorprendió.

Explicó que decidió hablar públicamente sobre ello para arrojar luz sobre lo que ha estado viviendo detrás del escenario. “Entre otras cosas, he estado luchando contra algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, lo que no digo para que te sientas mal por mí, pero para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de las escenas”, dijo en su publicación.

“Vivir con esto puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente”, expresó. “Pero al menos pude entender por qué estaba en el escenario con un dolor nervioso intenso o sintiendo un cansancio extremo”.