Licencia Edomex 2026: unidades móviles activas en febrero y dónde encontrarlas

Si necesitas tramitar tu Licencia Edomex 2026 este febrero y no quieres perder horas en filas, las Unidades Móviles del Estado de México ya están operando en distintos municipios con atención directa y sin saturación.

La Secretaría de Movilidad mantiene activos estos módulos itinerantes para que puedas sacar, renovar o reponer tu licencia cerca de tu domicilio, con sedes que cambian por semana y horarios previamente definidos.

¿Dónde están las Unidades Móviles de Licencia Edomex en febrero?

Las Unidades Móviles de Licencia Edomex 2026 recorren diferentes puntos del estado para facilitar el trámite a conductores que buscan una opción más rápida que los módulos fijos.

Las ubicaciones se actualizan constantemente y se distribuyen en municipios estratégicos para reducir traslados largos y tiempos de espera.

Lista completa de ubicación exacta y oficial de las Unidades Móviles de Licencia Edomex

LUNES 16 DE FEBRERO



Soyaniquilpan: Av. 16 de Septiembre 6, Col. Centro.

Av. 16 de Septiembre 6, Col. Centro. Nezahualcóyotl : Lateral Av. Central, Esq. Valle de Yukón, Valle de Aragón 1ª Sección.

: Lateral Av. Central, Esq. Valle de Yukón, Valle de Aragón 1ª Sección. Jiquipilco: Ricardo Flores Magón MZ 005, Col. Centro (frente a Palacio Municipal).

MARTES 17 DE FEBRERO



Tlalnepantla : Calle Zirahuén 905, Col. San Javier.

: Calle Zirahuén 905, Col. San Javier. Tepetlixpa : Plaza Benito Juárez s/n, Col. Centro (frente a Palacio Municipal).

: Plaza Benito Juárez s/n, Col. Centro (frente a Palacio Municipal). Chiconcuac : Calle Venustiano Carranza, Col. San Miguel (frente al Antiguo Palacio Municipal).

: Calle Venustiano Carranza, Col. San Miguel (frente al Antiguo Palacio Municipal). Chalco: Calle Mariano Matamoros, Barrio San Antonio.

MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO



Acolman : Carretera México Cuota s/n, Col. Anáhuac Primera Sección.

: Carretera México Cuota s/n, Col. Anáhuac Primera Sección. Tenango del Aire : Revolución esq. Insurgentes, Col. Centro.

: Revolución esq. Insurgentes, Col. Centro. Tlalmanalco: Av. Fray Martín de Valencia s/n (frente a Palacio Municipal).

JUEVES 19 DE FEBRERO



Melchor Ocampo : Av. Centenario Himno Nacional esq. López Mateos (frente a Palacio Municipal).

: Av. Centenario Himno Nacional esq. López Mateos (frente a Palacio Municipal). Temoaya : Portal José María Morelos y Pavón 102, Col. Centro.

: Portal José María Morelos y Pavón 102, Col. Centro. Naucalpan: Calle Otilio Montaño 48, Col. Plan de Ayala 2ª Sección.

VIERNES 20 DE FEBRERO



Hueypoxtla : Plaza Principal s/n, Col. Centro (frente a Palacio Municipal).

: Plaza Principal s/n, Col. Centro (frente a Palacio Municipal). San Martín de las Pirámides : Calle Zaragoza 1, Col. Centro.

: Calle Zaragoza 1, Col. Centro. Teotihuacán: Calle Juárez s/n, Col. Centro.

Del 16 al 20 de febrero (varios días seguidos)



Cuautitlán Izcalli : Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque (Outlets Punta Norte).

: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque (Outlets Punta Norte). Atlacomulco : Av. Isidro Fabela s/n, Col. Centro (frente a Palacio Municipal).

: Av. Isidro Fabela s/n, Col. Centro (frente a Palacio Municipal). Morelos: Paraje el Patio, Barrio Tercero (Centro de Mando C2).

Fechas específicas adicionales



Toluca – 10 y 18 de febrero: Riva Palacio s/n, Col. Centro.

– 10 y 18 de febrero: Riva Palacio s/n, Col. Centro. Nezahualcóyotl – 19 y 20 de febrero: Av. Lázaro Cárdenas s/n (Estadio Neza 86).

– 19 y 20 de febrero: Av. Lázaro Cárdenas s/n (Estadio Neza 86). Tianguistenco: 16, 18, 19 y 20 de febrero: Andador Prof. Carlos Hank González, 4ª sección.

¿Cuánto cuesta la Licencia Edomex 2026 en las Unidades Móviles?

Si vas a aprovechar las Unidades Móviles para tramitar tu Licencia Edomex 2026, toma en cuenta los costos oficiales vigentes por un año. Estos son los montos actualizados:



Tipo A (automovilista): $777

(automovilista): $777 Tipo C (motociclista): $777

(motociclista): $777 Tipo E (chofer servicio particular): $1,017

(chofer servicio particular): $1,017 Permiso provisional tipo B (menores): $777

(menores): $777 Permiso provisional tipo A (menores): $3,694

(menores): $3,694 Duplicado de licencia: $525

El pago debe realizarse antes de presentarte en la unidad. Sin comprobante no continúan el trámite.

Documentos obligatorios para tramitar la Licencia Edomex 2026

En las Unidades Móviles no hay margen para documentos incompletos. Si falta uno, tendrás que regresar otro día. Lleva todo listo:



Acta de nacimiento legible y en buen estado

CURP actualizada (impresa o digital)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula)

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Comprobante de pago del trámite

Examen de conocimientos aprobado (solo cuando aplique)

Antes de salir de casa, verifica que todos tus documentos coincidan en nombre, apellidos y datos personales. Una diferencia mínima puede frenar tu Licencia Edomex 2026 en las Unidades Móviles.