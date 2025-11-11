Buena noticias para los ciudadanos del estado de Morelos. Ahora ya podrán obtener su licencia de conducir con un 50% de descuento. Aquí te contamos cómo aprovechar el subsidio que estará vigente hasta este mes y la fecha límite para hacer este trámite.

La Secretaría de Administración y Finanzas de Morelos anunció un subsidio fiscal del 50 por ciento en el pago por expedición y renovación de licencias de conducir.

Licencia de conducir de Morelos: ¿Quién puede acceder al descuento?

La Coordinación de Transporte de Morelos informó que si tu licencia de conducir vence en diciembre de este año, podrás renovarla a partir del 7 de noviembre con el 50% de descuento vigente hasta el 30 de noviembre.

El subsidio del 50 por ciento de descuento será válido para licencias de conducir de automovilistas y motociclistas, con vigencia de cinco años, de acuerdo con la información oficial de las autoridades del estado.

Costo de la licencia de conducir en Morelos 2025: precio con descuento

La medida, publicada en la edición 6480 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, establece que con este subsidio el precio de la licencia de automovilista y motociclista quedó de la siguiente manera:



De $894 a $ 447 pesos la licencia de automovilista

De $781 a $391 pesos la licencia de motociclista

Fecha límite para pagar descuento en licencia de conducir de Morelos

El descuento en el pago de la licencia de conducir será válido siempre que el pago se realice hasta el 30 de noviembre de 2025.

El pago puede ser de manera presencial en las oficinas de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, en las cajas correspondientes a la Secretaría de Administración y Finanzas, o a través del sitio https://www.hacienda.morelos.gob.mx.

