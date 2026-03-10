Los vecinos de “El Mencho”: políticos y capos que descansan en el mismo cementerio de Zapopan

La muerte logró lo que la política y la justicia no pudieron. Poner bajo el mismo suelo al exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, y al capo más buscado por la DEA, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

A tan solo 75 metros de la tumba del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) yacen figuras importantes de la política, capos del narcotráfico, así como mandos policiales. Ellos son los personajes que hoy comparten el "descanso eterno" en el Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco.

¿Quiénes son los vecinos de ultratumba de "El Mencho"?

En este panteón, con espacios de más de 80 mil pesos, yacen figuras importantes. Pero ninguna como el narcotraficante, por quien el gobierno de Estados Unidos ofreció hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su captura.

En medio de una crisis de desaparecidos, donde muchas madres aún buscan a sus seres queridos, el líder criminal descansa rodeado de tumbas y flores.

A un costado se localiza una cripta marcada con los apellidos de Caro Quintero, vinculados a la familia de Rafael Caro Quintero, conocido como el "narco de narcos".

A unos pasos está la tumba de Juan José Quintero Payán, uno de los jefes vinculados al Cártel de Juárez y relacionado también con el origen del Cártel de Sinaloa.

Un nombre que no resuena mucho en la memoria colectiva, pero estuvo ligado a esquemas de lavado de dinero, así como fue uno de los pioneros en la ruta de la cocaína de Colombia a México.

Exgobernador de Jalisco también es vecino de "El Mencho"

Un mando policial asesinado también descansa aproximadamente a 50 metros de la tumba de “El Mencho”. Carlos Manuel Flores Amezcua, quien fuera uno de los principales mandos policiales en Zapopan, fue asesinado al interior de un café presuntamente por miembros del CJNG.

A unos 75 metros de esa cripta, se encuentra la tumba de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, exgobernador de Jalisco, quien fue asesinado el 18 de diciembre de 2020.

Nombres que nunca hubieran coexistido en un mismo espacio, pero que hoy son vecinos hasta la eternidad. Hecho que mantiene en alerta a las autoridades de Zapopan para el próximo 2 de noviembre, día en que nos visitan los muertos.