Exponen a presunto deudor alimentario en plena marcha del 8M en Tlaxcala; iba de “aliado”

Durante las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer (8M) en Tlaxcala, un hombre que portaba un cartel con la frase "Me callo para que hablen" fue interceptado por su expareja, quien aprovechó el espacio de denuncia para recordarle, frente a cientos de asistentes, que mantiene un adeudo por pensión alimenticia.

El incidente, captado en video y difundido en redes sociales, muestra el momento exacto en que la mujer confronta al sujeto, señalando la incongruencia entre su presencia en la marcha y su presunta irresponsabilidad financiera y afectiva hacia su hijo. La escena se convirtió rápidamente en un ejemplo de una de las demandas centrales del movimiento feminista en México: la lucha contra la violencia económica y el cumplimiento de la Ley Sabina.

El contraste entre el discurso y la realidad

El hombre, quien inicialmente se mantenía en silencio siguiendo la premisa de su propio cartel, se vio visiblemente incómodo ante los reclamos directos de la madre de su hijo. Ella, apoyada por otras manifestantes que se percataron de la situación, utilizó el megáfono para exponer que el "aliado" tenía meses sin cumplir con sus obligaciones legales. "Vienes aquí a decir que nos escuchas, pero no escuchas las necesidades de tu propio hijo ni el juzgado que te requiere", se escuchó decir entre la multitud.

Este tipo de actos, conocidos popularmente como "tendederos vivientes" o "exposiciones directas", han cobrado una relevancia jurídica y social mayor en este 2026. Lo que antes quedaba en una discusión privada, hoy se traslada al espacio público como una forma de presión social ante la lentitud de los procesos judiciales en materia familiar. El video, que ya acumula miles de reproducciones, ha generado un debate sobre el rol de los hombres en las marchas feministas y la necesidad de una congruencia ética entre el activismo público y la vida privada.

Consecuencias de la exposición pública

Expertos en materia familiar señalan que este tipo de incidentes refuerzan la visibilidad del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. La exposición en pleno 8M no solo tiene un impacto reputacional para el señalado, sino que suele derivar en una aceleración de las denuncias formales ante la presión mediática. Para las colectivas feministas, el mensaje es claro: el 8M es un espacio de verdad y justicia, y no un escenario para el lavado de imagen de quienes ejercen violencia económica.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si existe una respuesta legal por parte del señalado, pero el caso ya es utilizado como un ejemplo emblemático de por qué la lucha feminista insiste en que "lo personal es político". El hombre aprendió, por la vía de la exposición directa, que el silencio que pregonaba en su cartel fue el mismo que permitió que su verdad personal fuera escuchada por miles de personas.