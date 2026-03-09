VIDEO: Tráiler sin frenos desata tragedia en León; auto queda prensado y hay un muerto

Un fuerte accidente vial se registró la mañana de este lunes 9 de marzo; un tráiler se quedó sin frenos dejando una persona muerta y varios lesionados en el bulevar Aeropuerto, una de las vialidades más transitadas de la ciudad de León, Guanajuato.

El percance ocurrió a la altura del puente La Herradura, cuando un tráiler que transportaba refrescos aparentemente se quedó sin frenos, lo que provocó un choque múltiple que involucró a varios vehículos.

El impacto fue tan fuerte que uno de los autos quedó completamente prensado, causando la muerte de su conductor en el lugar.

¿Qué pasó en el accidente del bulevar Aeropuerto en León?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tráiler circulaba por el bulevar Aeropuerto con dirección hacia León cuando presuntamente perdió el control de la unidad debido a una falla en el sistema de frenos.

El pesado vehículo terminó impactándose contra varios automóviles que se encontraban circulando o detenidos en la vialidad.

Así fue el accidente esta mañana, un camión impacta a varios vehículos donde una persona perdió la vida en bulevar Aeropuerto y puente La Herradura con dirección a León. #León pic.twitter.com/eKIGMwwGqT — 𝕃𝕦𝕔𝕪 (@luz_adriana_gto) March 9, 2026

Entre los vehículos involucrados se encontraba un Jetta blanco, que fue empujado y quedó prensado entre el tráiler y un camión de paquetería, provocando la muerte inmediata del conductor.

En total, el accidente involucró al menos seis vehículos, entre ellos automóviles particulares y unidades de carga.

Cuántos heridos dejó el choque múltiple en León

Tras el fuerte impacto, al menos cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas un adolescente que viajaba en uno de los vehículos involucrados.

Paramédicos acudieron rápidamente al lugar para brindar atención médica a los afectados y posteriormente trasladarlos a hospitales cercanos.

Sin embargo, algunos reportes preliminares señalan que hasta cinco personas habrían sufrido lesiones, por lo que las autoridades continúan evaluando el estado de salud de los involucrados.

Conductor del tráiler huyó tras el choque en León

Testigos que presenciaron el accidente señalaron que el conductor del tráiler descendió de la unidad después del choque y mencionó que se había quedado sin frenos.

No obstante, momentos después se dio a la fuga del lugar, por lo que actualmente las autoridades buscan dar con su paradero para deslindar responsabilidades.

Elementos de seguridad, paramédicos y agentes de tránsito acudieron al sitio del accidente para atender a los lesionados, acordonar la zona y comenzar las investigaciones correspondientes.

La circulación en el bulevar Aeropuerto se vio afectada durante varias horas mientras se realizaban las labores de rescate, retiro de vehículos y levantamiento del cuerpo de la víctima. Fue hasta las 4 de la tarde, cuando la vialidad fue reabierta en su totalidad.

Las autoridades también trabajan para determinar las causas exactas del accidente, así como la responsabilidad del conductor del tráiler involucrado.