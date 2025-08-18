¿Sube el costo para la licencia de conducir en Puebla? Este es el nuevo requisito obligatorio

¡Toma nota! A partir del 25 de agosto, obtener o renovar la licencia de conducir en Puebla ya no será tan fácil, pero con la entrada en vigor del nuevo requisito, ¿el costo del trámite sufrirá modificaciones?

¿Cuánto costará la licencia de conducir en Puebla en 2025?

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) estableció que a partir de agosto será obligatorio aprobar un examen práctico de manejo en simuladores.

Con la entrada en vigor del nuevo requisito, los costos quedaron de la siguiente manera, incluyendo el examen práctico y teórico para automovilistas:



Licencia de 3 años: mil 15 pesos

Licencia de 5 años: mil 485 pesos

🛡️ Protege tus datos personales y evita estafas. Renueva tu licencia de conducir en Ventanilla Digital o en los CIS autorizados. No confíes en gestores ilegales. pic.twitter.com/bb3EMYSj2x — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) May 19, 2024

¿Se puede reprobar el examen práctico de manejo en Puebla?

La titular de la SMT, Silvia Tanús Osorio, explicó que el nuevo requisito busca mejorar la seguridad vial en el estado, asegurando que quienes obtengan una licencia realmente tengan habilidades de conducción.

El examen práctico se aplicará en simuladores de manejo instalados en los Centros Integrales de Servicios (CIS), donde actualmente se expide la licencia. Los equipos están diseñados para evaluar aspectos clave como



Respeto a señalamientos, banquetas y semáforos.

Reglas de circulación.

Habilidad para estacionarse y para situaciones imprevistas.

En caso de no superar el puntaje minino que es de 75, las y los aspirantes tendrán 60 días para volver a intentarlo sin costo adicional, siempre dentro del mismo ejercicio fiscal.

Requisitos para tramitar licencia de conducir en Puebla

Para realizar el trámite, además de aprobar los exámenes, se deben presentar los siguientes documentos:



Folio impreso o digital de cita programada en el sitio oficial

Solicitud de trámite (se entrega en el módulo).

Licencia original (en caso de renovación).

CURP con impresión no mayor a tres meses.

Comprobante de domicilio reciente.

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Documento migratorio en caso de extranjeros.

Aprobar examen teórico en el Sistema de Licencias.

No presentar adeudos por infracciones.

Además, se debe llenar el formato de responsiva proporcionado en el módulo de atención.

¡Ojo! Las licencias para transporte mercantil no estarán sujetas a este examen, ya que este sector cuenta con evaluaciones propias y mecanismos de control distintos.