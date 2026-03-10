Amenazas tras feminicidio de Karol Toledo: investigan mensajes contra su familia y estudiantes de la UAEM

El caso de Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sigue generando indignación y preocupación entre estudiantes y ciudadanos. Ahora, además del feminicidio, familiares de la joven y alumnos han recibido amenazas, situación que ya es investigada por las autoridades.

La Fiscalía regional informó que los mensajes intimidatorios habrían sido enviados a través de redes sociales, por lo que la policía cibernética ya analiza el origen de estas cuentas y el contenido de los mensajes.

Mientras tanto, la investigación por el feminicidio continúa bajo el protocolo de feminicidio, y las autoridades aseguran que existen avances, aunque por ahora no pueden revelar detalles.

Qué se sabe de las amenazas tras el feminicidio de Karol Toledo

De acuerdo con el fiscal regional Fernando Blumenkron Escobar, las autoridades ya tienen conocimiento de que personas cercanas a la familia de Karol han recibido mensajes intimidatorios.

La Fiscalía General del Estado, a cargo de Fernando Blumenkron Escobar, informó que hay medidas de protección para cuatro personas cercanas a #Karol, estudiante de la #UAEM, quienes denunciaron amenazas. También investigan presuntas amenazas a estudiantes de la Facultad de… pic.twitter.com/HsnyTjJo75 — Desde la Redacción Multimedios (@LaMultimedios) March 6, 2026

Estos mensajes, presuntamente difundidos en redes sociales, buscan generar miedo o presión alrededor del caso, algo que ya forma parte de las líneas de investigación.

El fiscal explicó que el análisis se realiza con apoyo de la policía cibernética, ya que este tipo de amenazas suelen difundirse desde cuentas falsas o perfiles anónimos en internet.

Aunque se han detectado varios mensajes, las autoridades señalaron que aún se investiga quién está detrás de ellos.

Estudiantes de la UAEM también denuncian mensajes intimidatorios

La preocupación creció dentro de la comunidad universitaria luego de que algunos estudiantes aseguraran haber recibido amenazas relacionadas con las protestas y movilizaciones que se han realizado tras la desaparición y muerte de Karol.

Alumnos de la Facultad de Nutrición señalaron que incluso han aparecido papeles con mensajes amenazantes, donde se advierte que continuarán las desapariciones en distintas facultades si no se detienen las manifestaciones. Sobre estos hechos, el fiscal indicó que también se abrió una investigación.

Según explicó, al tratarse de amenazas difundidas por internet o redes sociales, el caso se revisa con herramientas de análisis digital para intentar identificar a los responsables.

Qué pasó con Karol Toledo, estudiante de la UAEM

Karol Toledo Gómez, de 18 años, fue reportada como desaparecida el 2 de marzo en el municipio de Mazatepec. Desde ese momento, su familia inició una intensa búsqueda y pidió apoyo en redes sociales para localizarla.

Días después, durante un operativo de búsqueda, autoridades localizaron un cuerpo sin vida en el municipio de Coatetelco, lo que encendió las alarmas entre la comunidad universitaria. Con el paso de las horas, la Fiscalía confirmó que el cuerpo correspondía a Karol Toledo.

El caso provocó protestas, marchas y mensajes de indignación por parte de estudiantes de distintos campus de la universidad.