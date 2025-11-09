¡Última llamada! Esta es la fecha límite para tramitar la Licencia Permanente en CDMX

Si vives en la Ciudad de México (CDMX) y aún no cuentas con tu licencia de conducir permanente, todavía estás a tiempo de realizar el trámite. Consulta la fecha límite para realizar este trámite y evitar filas de última hora.

¿Cuándo es la fecha límite para sacar la Licencia Permanente en CDMX?

Si deseas evitar futuras renovaciones y conservar tu permiso de manera indefinida, estás a tiempo de sacar tu cita y tramitar tu licencia permanente.

El trámite tiene un costo de mil 500 pesos y se realiza a través del portal oficial de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

Para obtener una cita, ingresa al portal oficial de la SEMOVI, selecciona la opción “Licencia permanente” y elige el módulo más cercano a tu domicilio.

Es importante acudir con identificación oficial, comprobante de domicilio y, si es tu primera vez solicitando la licencia, aprobar el examen de conocimientos viales.

La recomendación de las autoridades es realizar el trámite con anticipación para evitar filas y saturación en los módulos durante los últimos días del periodo.

El Gobierno capitalino mantiene disponible este permiso indefinido hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que aún puedes solicitarlo sin necesidad de renovarlo en el futuro.

Cinco pasos para sacar la Licencia Permanente en CDMX

Conoce estos 5 pasos para realizar el trámite en cualquiera de los módulos de atención de la Secretaría de Movilidad CDMX:

Genera una línea de captura en el sitio web oficial y selecciona la opción Licencia A Automovilista Permanente Nueva (expedición y reposición). Realiza el pago de 1,500 pesos en los centros autorizados. Agenda tu cita para recoger tu licencia. Presenta tus documentos y preséntate puntual en tu cita. Si es la primera vez que vas a sacar la licencia, deberás de aprobar el examen de conocimientos.

Además, recuerda tener a la mano los siguientes requisitos para que puedas acudir a tu cita sin que te falte ningún documento:

