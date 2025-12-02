Licencia de conducir permanente: así puedes tramitarla totalmente gratis en este estado

Si vives en San Luis Potosí y necesitas tramitar tu licencia de conducir, te tenemos excelentes noticias: el trámite puede ser totalmente gratuito y permanente.

Esta medida forma parte de un política pública establecida con el fin de apoyar la economía de las familias potosinas, evitando gastos extras, siempre y cuando demuestres que llevas viviendo en la entidad por varios meses.

¿Quiénes pueden tramitar la licencia permanente en SLP?

Personas que solicitan el trámite por primera vez.



Conductores que requieren renovar la licencia vencida.

Conductores foráneos, siempre que cumplan los requisitos establecidos para la primera vez.

En caso de que no logres acreditar tu residencia en el estado con INE o pasaporte, deberás pagar la licencia según el tiempo que tú elijas, que puede ir de un año a 4 años.

Requisitos para tramitar la licencia por primera vez

Si es la primera vez que vas a tramitar la permanente, necesitarás:



Original y copia de tu identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Dos comprobantes de domicilio en el estado: uno con antigüedad mínima de 1 año y otro reciente, de máximo 3 meses (agua, luz, teléfono, internet, predial o gas).

Carta Compromiso expedida por la Secretaría de Finanzas.

Con esta documentación, tu licencia será gratuita y permanente, incluso si antes contabas con licencia de otro estado. Pero no tan rápido, porque es importante que no cuentes con recargos o multas.

Cabe recordar que el documento solo se puede solicitar de manera presencial en las oficinas recaudadoras ubicadas en las cuatro regiones del estado: Centro, Altiplano, Huasteca y Media. Actualmente, no está disponible la opción en línea.

Al salir de la oficina, no olvides validarla en la página de la Secretaría de Finanzas. Solo necesitas ingresar tu CURP y el número que aparece en tu identificación para asegurarte de que quede activo y sea reconocido oficialmente.

¿Qué cuesta tramitar la licencia permanente en SLP?

Si no puedes demostrar que llevas tiempo viviendo en la región potosina, la licencia tendrá un costo variable según la vigencia:

Automovilistas:



1 año: $897

2 años: mil 295 pesos

3 años: mil 891 pesos

4 años: dos mil 387 pesos

Chofer:



1 año: $969

2 años: mil 573

3 años: 2 mil 106

4 años: 2 mil 674

Motocicletas

