Niño de 6 años muere aplastado por camioneta en Tlaquepaque | Zona Metropolitana de Guadalajara

Un domingo que prometía diversión se transformó en luto profundo para familias de Jalisco. Dos accidentes fatales sacudieron municipios cercanos a la Zona Metropolitana de Guadalajara: un menor de 6 años perdió la vida bajo las llantas de una camioneta en San Pedro Tlaquepaque, mientras que un joven de 16 años se ahogó en una presa de Tlajomulco de Zúñiga.

Tragedia en Tlaquepaque: Niño de 6 años muere en Arroyo de las Flores

La primera tragedia estalló en la Avenida Central, en la Colonia Arroyo de las Flores, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Una camioneta que circulaba por la vía atropelló a un menor de solo 6 años.

Autoridades detallaron que dos llantas del vehículo le pasaron por encima y le generaron una fuerte lesión en la cabeza. Servicios médicos municipales llegaron al sitio, pero el niño ya no presentaba signos vitales.

El chofer detuvo el vehículo de inmediato y se quedó en el lugar. Policías de San Pedro Tlaquepaque lo retuvieron en calidad de presentado. Elementos de policía, personal de movilidad, Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acordonaron la zona. Realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron evidencias para deslindar responsabilidades.

🔴#IMPORTANTE | Un menor de seis años perdió la vida atropellado por una camioneta sobre la Av. Central en la Col. Arroyo de las Flores de Tlaquepaque. El conductor de la camioneta quedó retenido por parte de las autoridades.



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Rescate en Tlajomulco: Hallan cuerpo de adolescente en la Presa Los Cántaros

En tanto que en Tlajomulco de Zúñiga, lo que sería un domingo de convivencia familiar terminó en desesperación. Un joven de 16 años disfrutaba con familiares cerca de la Presa Los Cántaros, un cuerpo de agua popular entre jóvenes. Ingresó al sitio, pero las corrientes lo arrastraron y no pudo salir.

🔴#IMPORTANTE | Un joven de 16 años murió en una presa ubicada en la Col. Los Cántaros en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Tras varias horas de búsqueda su cuerpo fue encontrado al interior del cuerpo de agua.



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Familiares alertaron de inmediato a las autoridades. Equipos de rescate se desplegaron durante varias horas en una búsqueda intensa. Finalmente, localizaron el cuerpo sin vida en el interior de la laguna. Otros parientes reconocieron al menor en el lugar. Las autoridades acordonaron la zona y llamaron al Instituto de Ciencias Forenses para el levantamiento del cadáver.

La presa, que suele ser frecuentada por jóvenes como punto de reunión y descanso, carece de vigilancia municipal adecuada, según declararon vecinos de la zona a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.