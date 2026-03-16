¡Activan Alerta Amber! Desaparecen dos adolescentes y un niño en calles de Edomex; temen por su seguridad

¡URGENTE! La Alerta Amber se activó en los municipios de Toluca y Tecamac, en el Estado de México (Edomex) por la desaparición de dos adolescentes y un niño de 7 años; familiares temen por su seguridad.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los tres hermanos de edad, puedes comunicarte con la Fiscalía de Edomex.

Buscan a Edgar Gael Alarcón Bernal, niño de 7 años desaparecido en Toluca

Edgar Gael Alarcón Bernal, niño de 7 años, fue visto por última vez en la comunidad de Santa Mateo Oxotitlan, en el municipio de Toluca, el pasado 14 de marzo 2026; se desconoce la vestimenta que llevaba el día de su desaparición.

Te compartimos las características clave para encontrar al pequeño Edgar:



Mide 1.15 metros, pesa 21 kilogramos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos grandes y de color café claro, noca chica, labios delgado y nariz respingada.

Cabello de color negro y lacio; cejas semipobladas.

Señas particulares: Cicatriz en la ceja izquierda.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/mNvakejhuh — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 16, 2026

Sharon Yareli, adolescente de 15 años, desapareció en Toluca

Sharon Yareli Romero Bautista, joven de 15 años de edad, desapareció en el municipio de Toluca, en el Edomex, el pasado 13 de marzo 2026. Al parecer, la adolescente salió de su escuela y desde entonces se desconoce su paradero.

Estas son las características clave para encontrar a Sharon Yareli:



Mide 1.62 metros, pesa 46 kilogramos.

Tez morena blanca, cara ovalada y complexión mediana.

Ojos medianos y de color café claro, boca mediana, labios delgados y nariz lineal.

Cabello de color negro y lacio; cejas delgadas.

Señas particulares: Cicatriz entre las cejas lineal y lunar en la nuca de color blanco que mide alrededor de 2 cm.

El día de su desaparición, Sharon Yareli, vestía una playera blanca de manga corta, con logo del CECYTEM, sudadera de color azul con vino con el logo de la escuela, pants de color azul con líneas vino y blancas, y unos tenis de color negro con blanco.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/PmSoqgR7rY — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 15, 2026

Desaparece Alondra Marlen, joven de 16 años, en el municipio de Tecamac

Alondra Marlen López Sahinos, adolescente de 16 años de edad, desapareció en la colonia La Palma, en el municipio de Tecamac, Estado de México (Edomex), el pasado 13 de marzo 2026, cuando salió de su domicilio y no se supo más de ella. Características clave para encontrarlo:



Mide 1.66 metros, pesa 65 kilogramos.

Tez morena clara, cara alargada y complexión delgada.

Ojos chicos y de color café obscuro, boca mediana, labios delgados y nariz recta.

Cabello ondulado y de color castaño obscuro; cejas pobladas.

El día de su desaparición, la menor de edad, vestía con una playera de color blanco, pants de color vino con franjas verdes, tenis de color café y una mochila de color gris.