¡No se dejó! Así se resistió a ser asaltado un trailero en la carretera 57 en Guanajuato |VIDEO

La carretera federal 57 en Guanajuato se ha convertido en un campo de batalla para transportistas que tienen que enfrentarse al peligro todos los días. Esta vez, un trailero valiente logró evitar que le arrebataran su unidad de transporte tras enfrentarse con dos delincuentes en el municipio de San Luis de la Paz.

En una zona donde la delincuencia opera con completa impunidad, el chofer resistió el ataque dentro de su propia cabina, logrando que los ladrones se fueran con las manos vacías cuando el sonido de las sirenas rompió la tensión del intento de secuestro.

Trailero se defiende de asalto en carretera...



Ante la ola de robos en carreteras, un trailero enfrentó a dos delincuentes que intentaron asaltarlo en la carretera 57, en Guanajuato.



Tras varios segundos de forcejeo, los ladrones desistieron y huyeron del lugar.@AnnaLuOG1… pic.twitter.com/CzwlRtwWnE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

Así asaltaron a trailero en Guanajuato

Los hechos ocurrieron el pasado martes 10 de marzo, cerca del parador Los Pirules, en el estado de Guanajuato. El chofer circulaba de manera completamente normal cuando fue interceptado por sujetos armados que buscaban apoderarse de la unidad pesada.

Lo que los asaltantes no se esperaban era que el trailero no se dejaría amedrentar tan fácilmente, pues este deicidió no entregar su patrimonio, desatando una confrontación que llegó hasta a los golpes dentro de la cabina.

Intentan secuestrar a trailero en la carretera 57 en Guanajuato

El video de seguridad grabado desde la cabina, que ya circula en redes sociales, muestra el momento exacto en que los atacantes intentan arrebatar la unidad al chofer. En las grabaciones se puede ver el rostro de uno de los atacantes mientras le ordena al conductor que se mueva hacia el camarote.

Este tipo de maniobras son típicas de los robos de unidades pesadas, donde buscan someter al chofer para desviar el transporte de carga y llevarse la mercancía a lugares ocultos. Sin embargo, el trailero puso resistencia ante el robo, negándose a ser secuestrado y complicando los planes de los delincuentes.

Trailero se resiste a intento de asalto en Guanajuato

Al ver que el trailero no cedía, el primer asaltante tuvo que pedirle ayuda a su acompañante. Entre los dos rateros jalonearon al chofer y lo golpearon.

A pesar de la violencia del intento de asalto, el conductor nunca dejó de poner resistencia, ganando minutos valiosos que resultaron fundamentales para que el robo no se concretara. Afortunadamente, las lesiones del transportista fuero muy leves.

🚨📌 Asesinan a trailero durante un violento asalto en la autopista Chamapa-Lechería, en #Naucalpan.



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Delincuentes escuchan sirenas y huyen del lugar

Justo cuando la situación comenzaba a ponerse complicada, el sonido de sirenas alertó a los delincuentes, los cuales se asustaron y decidieron abandonar el lugar para no ser arrestados.

Gracias al susto que se llevaron, el camión y su carga permanecieron a salvo en manos del trailero.

Transportistas exigen seguridad urgente

Aunque la Guardia Nacional División Caminos se enteró de lo sucedido, todavía no hay novedades de los delincuentes. Este incidente ha vuelto a encender las alarmas entre los gremios de transportistas, quienes aseguran que la carretera 57 es una de las rutas donde más peligro corren.