Rocas gigantes caen sobre casa en Huixquilucan: “parecía una película de terror”

Terror en Huixquilucan, Estado de México, luego de que un talud de tierra y rocas se desprendiera desde la parte alta de un cerro, provocando daños en una vivienda y varios vehículos.

El deslave ocurrió en una privada ubicada en la llamada calle de la Amargura, donde una roca del tamaño de un automóvil terminó dentro de la casa de una familia. El impacto fue tan fuerte que la vivienda quedó inhabitable, según determinaron autoridades de Protección Civil.

Por fortuna, no había personas dentro del inmueble en el momento del desprendimiento, lo que evitó una tragedia.

¿Qué pasó con el talud que se desprendió en Huixquilucan?

El incidente ocurrió cerca de la zona donde se encuentra el Club Irlandés de Raqueta, desde cuya parte alta se desprendieron tierra, piedras y rocas de gran tamaño.

El material cayó con fuerza sobre una casa ubicada en el número 87 de la privada, donde las piedras rompieron ventanas y se metieron hasta la sala y la cocina. El dueño de la vivienda, Rubén Fernández Medina, relató el momento de angustia que vivieron al ver los daños.

Según explicó, una roca del tamaño de un coche impactó directamente en la vivienda, causando severos destrozos. Además de la casa, también resultaron afectados una camioneta que quedó en pérdida total, motocicletas, bicicletas, parte del comedor y la cocina de la vivienda. Las piedras entraron por las ventanas y quedaron esparcidas dentro del inmueble.

Se desprende talud en Huixquilucan, en el Edomex...



Un talud de tierra y grandes rocas cayó desde la zona alta donde se ubica el Club Irlandés de Raqueta, impactando una vivienda. Las piedras entraron hasta la sala y aplastaron una camioneta.



Autoridades acordonaron el área y… pic.twitter.com/iMwuDD9XXJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

Dueño de la casa dañada por talud dice que el lugar ya no es seguro para vivir

El dueño de la casa explicó que su familia ya no puede habitar su vivienda debido al riesgo de nuevos desprendimientos. “Fue un sustazo. El talud se desprendió completamente y dejó mi casa inhabilitada”, explicó.

Contó que normalmente su familia utiliza la zona donde cayeron las rocas para desayunar o convivir, por lo que si hubieran estado ahí en ese momento la historia habría sido muy distinta. “Es como de película de terror”, dijo al mostrar el tamaño de las piedras que terminaron dentro de la cocina.

Autoridades acordonan la zona por riesgo de nuevos deslaves en Huixquilucan

Tras el incidente, personal de Protección Civil del municipio acudió al sitio para evaluar los daños. Las autoridades acordonaron el área y determinaron que la vivienda afectada no puede ser habitada, por lo que se emitió una orden de desalojo.

Sin embargo, el dueño del inmueble asegura que desde la primera revisión no ha habido seguimiento por parte del municipio.

También pidió ayuda para retirar los escombros y determinar quién es responsable del terreno donde ocurrió el desgajamiento, ya que no está claro si pertenece a un particular, al municipio o a otra instancia.

Vecinos temen que el cerro vuelva a desgajarse en Huixquilucan

El problema no solo afecta a una casa. En la privada donde ocurrió el deslave hay ocho viviendas, y varias de ellas podrían estar en riesgo.

De acuerdo con los vecinos, al menos dos casas ya no pueden ser habitadas, mientras que el resto de las familias vive con preocupación ante la posibilidad de nuevos desprendimientos. Por ahora, las autoridades continúan revisando la zona para evaluar el riesgo y evitar que el cerro vuelva a desgajarse.