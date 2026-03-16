¡Ni a la iglesia respetan! Captan a hombre robando limosna en la Catedral de Tehuacán, Puebla

El pasado 13 de marzo se hicieron virales las imágenes de un hombre robando limosna en la Catedral de Tehuacán, ubicada en Puebla. El video circuló en redes sociales y dejó al descubierto a un sujeto que, aprovechando la distracción durante la sagrada misa, metió la mano en las bolsas del diezmo para llenarse lo bolsillos con el dinero que los asistentes entregaron a la iglesia.

💰🐀 Cachan a colaborador de la catedral de #Tehuacán “embolsándose” las limosnas. pic.twitter.com/9C9iYzqJ0W — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) March 13, 2026

Hombre que robó limosna en Catedral de Tehuacán sería colaborador de la iglesia

Lo que más ha causado ruido en este caso es la apariencia del ladrón. En el video se puede observar a un hombre de aproximadamente 50 años, vestido muy formal con saco negro y corbata.

Esta vestimenta ha levantado sospechas sobre que podría tratarse de un colaborador de la iglesia o alguien que conoce bien los movimientos de la Catedral y sabía que no lo iban a ver robando el diezmo.

Así robó la limosna de la Catedral de Tehuacán

El video, que dura poco menos de un minuto, muestra la habilidad que hasta parece practicada, el sujeto introduce la mano en las bolsas rojas donde se recolecta el diezmo. Mientras los creyentes están concentrados en la ceremonia, él selecciona minuciosamente los billetes de mayor denominación.

Lo más cínico del acto es que, tras quedarse con el efectivo, arroja de vuelta las monedas a la bolsa.

Video de hombre robando limosna provoca indignación

La difusión del video provocó una ola de repudio en Tehuacán y en las redes sociales. Hasta ahora no hay una pronunciación pública de la Catedral, aunque varios grupos religiosos demostraron su molestia ante semejante acto, pues recuerdan que ese dinero no es para enriquecer a nadie, sino para el mantenimiento del templo, el pago de servicios y, sobre todo, para financiar obras de caridad y misiones que ayudan a los más necesitados.

Ver que alguien use la casa de oración para cometer un delito ha sido calificado como un acto de total bajeza.

#México, un país peligroso para ser sacerdote...



Con más de 150 asesinatos y cientos de extorsiones, la Iglesia en el país vive un asedio por parte del crimen organizado.



El Instituto Internacional para la Libertad Religiosa encendió las alertas por las constantes amenazas que… pic.twitter.com/kMxBBtG2na — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 31, 2025

¿Quién es el hombre que robó a la Catedral de Tehuacán?

Hasta el momento, la identidad del ladrón sigue siendo un misterio. Los ciudadanos han comenzado a compartir su rostro en redes sociales, esperando que alguien lo reconozca y se pueda proceder legalmente.

¿Para qué se usa el diezmo de las iglesias?

Este robo no solo afecta las finanzas de la Catedral, sino que golpea a los proyectos sociales que dependen de ese dinero donado por asistentes a la misa.

La limosna se utiliza para comedores comunitarios y apoyo a personas en situación vulnerable, por lo que el robo es visto como un ataque directo a los más pobres.